Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над ГоланамиГазета.Ru вчера в 10:54

с чего всё началось

Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.

Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.

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