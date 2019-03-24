Политика
Трамп подпишет признание суверенитета Израиля над ГоланамиГазета.Ru вчера в 10:54
Президент США Дональд Трамп планирует подписать декрет о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами 25 марта, передает Reuters. Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац.
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Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.
— Исраэль Кац, израильский политикТК Звезда вчера в 15:14
с чего всё началось
Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.РИА Новостивчера в 14:10
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МИД Израиля заявил, что Трамп подпишет документ по Голанам 25 марта
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