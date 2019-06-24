Политика
Трамп подписал указ о новых жёстких санкциях против ИранаLife.ru 12:03
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал указ о введении новых жёстких санкций в отношении Ирана. В частности, санкции коснулись верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сторонников, пишет Bloomberg News.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
Политика
ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 18:57
Политика
По докладу Мюллера поставят пьесу с голливудскими звездами
Американская юридическая организация Law Works поставила пьесу «Расследование: поиск правды в 10 актах» по мотивам доклада Мюллера.
Обновлено в 17:48
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Известный итальянский мафиозо Рокко Морабито и еще трое заключенных сбежали в ночь на понедельник из тюрьмы в Уругвае, сообщает МВД южноамериканской страны.
Обновлено в 13:16
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
ВКС получили два тяжелых транспортника Ил-76МД-М
Авиационный комплекс имени Ильюшина передал Воздушно-космическим силам России два модернизированных тяжелых транспортника Ил-76МД-М, еще один будет передан до конца года, заявил в интервью РИА Новости в преддверии форума "Армия-2019" генеральный директор компании Юрий Грудинин.
Обновлено в 20:11
Наука
Нейросеть предскажет успешность карьеры актера в кино
Как рассказали авторы алгоритма в статье Quantifying and predicting success in show business в журнале Nature, нейросеть обучали на профилях более 2,4 миллиона актеров и актрис в интернет-базе фильмов IMDb.
Обновлено вчера в 18:10
Армия и оружие
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Происшествия
Один человек погиб после взрыва в воинской части в Казахстане
Один человек погиб в результате взрыва на арсенале воинской части в Казахстане.
Обновлено в 09:23
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено в 18:38
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Технологии
МТС изменил логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Экономика
Лотереи вытянули счастливый билет
Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой.
Обновлено в 18:00
Общество
Россияне признались в несбывшихся детских мечтах
Уточняется, что детская мечта и реальность в части трудоустройства полностью совпали у 5 процентов опрошенных, 17 процентов заявили о частичном совпадении.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал, как его двухлетняя дочь печет пирог
У супругов подрастают двое детей: дочь Мария, которой совсем скоро исполнится три года, и семимесячный сын Степан.
Обновлено в 13:30
Армия и оружие
«Калашников» представил беспилотник-камикадзе
«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Космос
NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе
NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Путешествия
Туроператоры назвали страны, которые заменят россиянам любимую Грузию
«МК» обсудил со специалистами, какие страны смогут заменить для россиян утраченную Грузию хотя бы отчасти.
Обновлено в 13:03
Футбол
Александр Бородюк: «Когда Кононов приходил в „Спартак“, надо было правильнее подбирать слова»
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк проанализировал трудности, с которыми «Спартак» подходит к предсезонному турниру Кубок Париматч Премьер.
Обновлено в 16:43
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка
Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка Экс - "татушка" вела себя очень игриво.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Тысячи неопубликованных фото теракта 9/11 случайно нашли в Нью-Йорке
Больше двух с половиной тысяч фотографий с последствиями теракта, произошедшего в башнях-близнецах в Нью-Йорке, случайно обнаружили на одном из дисков с барахолки.
Обновлено в 20:18
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Политика
Песков прокомментировал усиление контроля за грузинским алкоголем
Усиление Роспотребнадзором контроля за качеством грузинской алкогольной продукции, поступающей в Россию, никак не связано с последними событиями в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:51