Политика

Трамп подписал указ о новых жёстких санкциях против ИранаLife.ru 12:03

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал указ о введении новых жёстких санкций в отношении Ирана. В частности, санкции коснулись верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сторонников, пишет Bloomberg News.
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Новые антииранские санкции введены на фоне переговоров России, США и Израиля

Коммерсантъ16:02

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РБК13:28

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ТАСС13:12

Президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против лидеров Ирана

Эхо Москвы15:04

Трамп ввел «жесткие санкции» против Ирана

РИА Новости12:21
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Политика

ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России

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Один человек погиб после взрыва в воинской части в Казахстане

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Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
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Александр Бородюк: «Когда Кононов приходил в „Спартак“, надо было правильнее подбирать слова»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк проанализировал трудности, с которыми «Спартак» подходит к предсезонному турниру Кубок Париматч Премьер.
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В Белом доме подтвердили встречу Путина и Трампа на саммите G20

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Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка Экс - "татушка" вела себя очень игриво.
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В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
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В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
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