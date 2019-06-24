Трамп подписал указ о новых жёстких санкциях против ИранаLife.ru 12:03

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил журналистам, что подписал указ о введении новых жёстких санкций в отношении Ирана. В частности, санкции коснулись верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и его сторонников, пишет Bloomberg News.

Трамп подписал указ о новых жёстких санкциях против Ирана

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