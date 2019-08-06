Политика
Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в СШАRT на русском 21:26
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, предполагающий блокировку собственности властей Венесуэлы в юрисдикции США. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
Финансы
США признали Китай валютным манипулятором
Минфин США ссылается на закон 1988 года, в котором нет строгих критериев, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором.
Обновлено в 18:03
Музыка
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Транспорт
В двух округах Магаданской области из-за ливней объявлен режим ЧС
Во вторник, 6 августа, власти двух округов Магаданской области – Тенькинского и Сусуманского – ввели режим ЧС в связи с сильными дождями, высоким уровнем воды в реках и размытием дорог.
Обновлено в 20:26
Финансы
Рубль рухнул, госдолг продают: что будет после новых санкций США
Что вводят на этот раз О том, что США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, сообщило издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено в 01:00
Финансы
Украине придется выплатить $6,6 млрд по госдолгу до конца 2019 года
В украинском минфине заявили, что Киеву придется выплатить до конца 2019 года 169 млрд гривен (примерно $6,6 млрд) по внутреннему и внешнему госдолгу.
Обновлено в 20:29
Наука
Исследование: электросамокаты вредны для окружающей среды
Исследователи рассмотрели не только выбросы самоката, но и воздействие на окружающую среду материалов, используемых при их производстве, транспортировке и сборке.
Обновлено в 11:56
Авто
Внешность нового внедорожника Rezvani Tank частично рассекречена
Rezvani показала тизерные изображения новой версии внедорожника под названием Tank.
Обновлено в 15:56
Игры
Вышел ремейк Duke Nukem 3D на основе Serious Sam 3
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракеты
Обновлено в 20:08
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста АЗ Тиля
Полузащитник Гус Тиль перешёл из голландского АЗ в московский футбольный клуб «Спартак».
Обновлено в 14:02
Общество
Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с телепузиками
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сравнил королеву Великобритании Елизавету II с героями детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 20:31
Политика
В Германии ответили на заявление МИД России о вмешательстве
В МИД Германии ответили на обвинения России во вмешательстве во внутренние дела страны. Об этом 5 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:53
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц
Исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показало, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Политика
В Берлине прокомментировали слова Порошенко о Минских соглашениях
Ранее Порошенко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что написал текст минских соглашений в ходе встречи лидеров "нормандской четверки" (Россия, ФРГ, Франция, Украина) в 2015 году вдвоем с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:57
Наука
Морские леопарды делятся друг с другом едой
В новом исследовании, в котором анализируются ранее не замеченные кадры, снятые съемочной группой, сообщается, что тюлени во время приема пищи были замечены в одной колонии с королевскими пингвинами Южной Георгии.
Обновлено в 20:13
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Наука
Древнюю акулу удалось записать на видео
Учёным удалось подойти к этому виду на довольно близкое состояние. Шестижаберная акула является самой крупной рыбой этого семейства.
Обновлено вчера в 17:22
Авто
Кроссовер Bugatti может стать полностью электрическим
Если Bugatti не получит электрическую трансмиссию Rimac, есть вероятность, что кроссовер может основываться на новой архитектуре гиперкара, которая, как утверждается, находится в разработке для преемника Porsche 918 Spyder и будущего Lamborghini.
Обновлено в 08:24
Технологии
ФСБ получит право инициировать полную блокировку сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ получит право инициировать разделегирование доменов сайтов, которые посчитает нарушающими закон.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Семью с маленьким ребенком убили на Кубани
Отмечается, что в правоохранительные органы обратился коллега погибшего, после того как его знакомый не вышел на работу.
Обновлено в 11:32
Политика
Глава МИД Украины предсказал бегство половины украинцев за рубеж
Половина ныне живущих в стране украинцев в скором времени уедут жить за рубеж, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общественной дискуссии в Киеве.
Обновлено вчера в 02:22
Политика
Лидер партии Зеленского рассказал о мерах по возвращению Донбасса
Лидер украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил о желании, чтобы Донбасс и Крым вернулись в состав Украины, однако, по его словам, урегулировать этот вопрос невозможно только принятием законов, необходим комплекс мер.
Обновлено в 01:44