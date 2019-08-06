Политика
Косачев осудил указ США о блокировке активов властей ВенесуэлыРИА Новости 03:11
Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA, говорится в распространенном во вторник Белым домом тексте документа.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.РБКвчера в 21:24
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Армия и оружие
ВЦИОМ: более половины россиян опасаются ядерной войны
Больше половины россиян опасаются наступления ядерной войны, следует из результатов опроса, который провел Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:52
Экономика
Рогозин рассказал о причинах удешевления пусков микроспутников
Снижение цен на запуск малых космических аппаратов ракетой-носителем "Союз-2" связано с уменьшением предприятиями ракетно-космической промышленности непроизводственных расходов на 15%, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:20
Политика
Малькевич передал в Генпрокуратуру найденные в сети фейки о ЧП на военном складе в Ачинске
Член Общественной палаты и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич передал в Генпрокуратуру РФ примеры фейков о ситуации в Ачинске, которые стали распространять в сети после происшествия 5 августа.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Генпрокуратура: Власти регионов искажали статистику о лесных пожарах
Обновлено вчера в 08:00
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
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Энди Серкис поставит продолжение «Венома»
Обновлено в 02:40
Недвижимость
Сбербанк временно снизил ставку по потребительским кредитам
По подсчетам Frank RG, в августе минимальную ставку снижал Газпромбанк — до 9,8%. Но такая ставка доступна только при оформлении обязательного страхования (без страховки она увеличивается на 5–6 п.п.). По данным ЦБ, средняя ставка по кредитам физлицам на более чем один год за май (по последним данным) составила 13,4%.
Обновлено в 01:30
Наука
Физики превратили бозе-конденсат в сверхтекучее твердое тело
Австрийские физики изготовили трехмерное сверхтекучее твердое тело из бозе-конденсата атомов эрбия, пойманных в оптическую ловушку.
Обновлено вчера в 07:25
Футбол
Кркич расторг контракт со «Сток Сити»
Нападающий Боян Кркич прекратил сотрудничество с английским клубом "Сток Сити", рапортует пресс-служба "гончаров".
Обновлено в 04:50
Авто
Названы цены на новый Subaru Outback 2020
На официальном сайте компании Subaru в разделе «конфигуратор» появились цены на обновленную версию модели Outback 2020.
Обновлено в 02:00
Экономика
В МВФ оценили влияние санкций и нефтяных цен на экономику России
Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) сравнили влияние санкций и нефтяных цен на российскую экономику с 2014 по 2018 год, соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
Обновлено в 02:11
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Рязанью погибли 7 человек
По предварительным данным, из-за аварии погибли семь человек, еще семь пострадали.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Происшествия
Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Новую противолодочную управляемую ракету получит ВМФ России
Российский ВМФ вскоре получит новейшую противолодочную управляемую ракету (ПЛУР), которая способна уничтожать субмарины противника на значительном расстоянии от места боевых действий.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
«Ювентус» представил третью форму. Она ярко-голубая
«Ювентус» показал третий комплект формы на сезон-2019/20. Экипировка выполнена в ярко-голубом цвете с серой отделкой.
Обновлено в 05:44
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору дыни
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Обучающийся в США офицер ВСУ обещает применить навыки в Крыму
Украинский военнослужащий Семен Салатенко, направленый "в командировку для прохождения учебы в Форт Беннинг, штат Джорджия США", пообещал применить полученные навыки в Крыму.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой уезжает от дедушки и бабушки
Ранее Исаева рассказала, что режиссер фильма о Юлии Началовой с утра до вечера «торчит» на ее могиле.
Обновлено в 03:00
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие
На новейшем авианосце ВМС США «Джеральд Форд» опять возникли проблемы
Новейший авианосец ВМС США очередной раз прервал испытания.
Обновлено в 04:47
Технологии
Структура ФСБ получила право требовать блокировок сайтов
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ 30 июля получил право инициировать разделегирование доменов сайтов за нарушения закона, что позволит полностью их блокировать, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:20
Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 19:00
Армия и оружие
Эрдоган анонсировал турецкую военную операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении начать военную операцию в Заевфратье. Об этом он уведомил Россию и США.
Обновлено вчера в 01:49