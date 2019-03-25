Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над ГоланамиRT на русском 12:17

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. «Израиль никогда не имел лучшего друга, чем вы», — сказал Нетаньяху, обращаясь к Трампу.
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Дональд Трамп
Это должно было произойти десятилетия назад.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 12:18

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Армия и оружие

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Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам

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Происшествия

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Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
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Мужчина застрелил пять человек на севере Китая

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National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе

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