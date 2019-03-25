Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над ГоланамиRT на русском 12:17
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. «Израиль никогда не имел лучшего друга, чем вы», — сказал Нетаньяху, обращаясь к Трампу.
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Это должно было произойти десятилетия назад.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 12:18
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Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 12:29
Футбол
Андреа Пирло: «Ювентус» выглядит лучше, чем «Барселона»
«Ювентус» может их уничтожить в плане физической мощи. «Ювентус» выглядит лучше, чем «Барселона».
Обновлено в 12:15
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Культура
Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал об акции
Обновлено в 03:08
Общество
В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Позднее журналисты "МК" признались, что это сделали они и что таким образом хотели проверить систему безопасности музея.
Обновлено в 02:52
Гаджеты
Стало известно, что покажет Apple на презентации 25 марта
Компания Apple на презентации, которая пройдет 25 марта в 20 часов по московскому времени в Театре Стива Джобса, может представить сразу несколько новинок.
Обновлено в 05:18
Политика
Оппозиция проведёт митинг по закону о референдуме в Ингушетии
Власти Ингушетии разрешили оппозиции провести митинг в республиканской столице - Магасе.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по сектору Газа
Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщила ее пресс-служба.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Российские военные высадились в Венесуэле
Трамп не исключил военной интервенции в Венесуэлу Журналист говорит, что военные из России прилетели на двух военно-транспортных самолетах Ан-124 и Ил-62.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Президент Турции предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
После покорения Константинополя турецкими войсками в 1453 году собор был превращен в мечеть.
Обновлено в 04:56
Политика
Турция может разрешить россиянам въезд по внутренним паспортам
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам.
Обновлено в 11:47
Игры
«Огненный шторм»: в Battlefield V появился режим Battle Royale
Обновлено в 09:50
Происшествия
Неизвестные взорвали военную базу США в Японии
Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
Три бомбардировщика ВВС США подряд заметили у границ России
Три принадлежащих американским ВВС стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress пролетали над Балтийским морем недалеко от Калининградской области, сообщили мониторинговые ресурсы.
Обновлено 22 марта в 20:19
Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек на севере Китая
Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.
Обновлено в 06:53
Музыка
Музыкант Скотт Уокер умер в возрасте 76 лет
Британско-американский музыкант Скотт Уокер умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил его лейбл 4AD, не уточняя причины смерти.
Обновлено в 08:44
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
National Interest раскрыл план войны США с Россией в Европе
Американское издание The National Interest рассказало о возможном плане противостояния России и США в Польше.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Кузбассовцы почтили память погибших на пожаре в «Зимней вишне»
Ровно год назад 25 марта 2018 года трагедия унесла 60 жизней, 37 из которых – дети.
Обновлено вчера в 23:35
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Культура
Федор Бондарчук попросил освободить Кирилла Серебренникова
Обновлено в 09:02
Экономика
Совет Федерации поддержал закон о доиндексации пенсий в России
Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал верхней палате принять поправки, предусматривающие введение доиндексации пенсий неработающих пенсионеров выше прожиточного минимума.
Обновлено в 09:52
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие
Патриарх Ириней: бомбардировки НАТО отбросили Сербию на 50 лет назад
Агрессия Североатлантического альянса отбросила Сербию на 50 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Спорт
Лыжник Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:29