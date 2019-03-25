Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над ГоланамиRT на русском 12:17

Это должно было произойти десятилетия назад.

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Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

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Хоккей «Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталс» посетила Белый дом США. Спортсменов принял президент Дональд Трамп.

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