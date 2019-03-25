Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над ГоланамиRT на русском 12:17
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. «Израиль никогда не имел лучшего друга, чем вы», — сказал Нетаньяху, обращаясь к Трампу.
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Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.
— Исраэль Кац, израильский политикТК Звезда вчера в 15:14
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