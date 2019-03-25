Политика

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над ГоланамиRT на русском 12:17

Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. «Израиль никогда не имел лучшего друга, чем вы», — сказал Нетаньяху, обращаясь к Трампу.
Читать в источнике
Исраэль Кац
Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет распоряжение о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильско-американские отношения ближе, чем когда-либо.
— Исраэль Кац, израильский политикТК Звезда вчера в 15:14

Подробнее о событии

Венесуэла осудила решение США признать Голанские высоты территорией Израиля

ТАСС15:44

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами

РИА Новости12:18

США признали аннексию Голанских высот Израилем

Красная весна15:31

Трамп поставил подпись в документе о признании суверенитета Израиля над Голанами

NewInform12:42

Трамп признал Голанские высоты частью Израиля

Коммерсантъ12:18

Пушков назвал цель признания Трампом Голанских высот территорией Израиля

Rambler News Service13:05

Трамп подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанами

Инфорос12:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 16:02, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Футбол

Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку

Обновлено в 11:15
Игры

Прототип PlayStation Vita продают за $20 000

На eBay появился прототип PlayStation Vita – последней портативной игровой консоли Sony, производство который было прекращено около месяца назад.
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив

Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Кертис Уилбур» (Curtis Wilbur) и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф» (Bertholf) прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань, говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Общество

Здание мэрии эвакуировали из-за беспорядков в Ле-Мане

Во французском городе Ле-Ман эвакуировали здание мэрии в связи с беспорядками ярмарочных торговцев и поставщиков.
Обновлено в 11:40
Общество

Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике

Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Политика

Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома

Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Общество

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind

Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено в 09:41
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Происшествия

В Кемерово почтили память жертв пожара в «Зимней вишне»

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди них 41 ребенок, 79 человек пострадали.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Общество

Бишкекцы устроили давку за бургерами от Тимати

Несколько тысяч жителей Бишкека устроили давку возле одного из торговых центров в ожидании бургеров от Тимати, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире

В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Спорт

Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону

Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Хоккей

Овечкин посетил Белый дом и встретился с Трампом

Обновлено в 15:41
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Гаджеты

Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино

Главным сегодняшним анонсом Apple стала стриминговая платформа Apple TV+ с фильмами и сериалами, которая будет конкурировать с Netflix, Amazon Prime Video и Hulu.
Обновлено в 15:25
Происшествия

В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги

Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице

Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.
Обновлено в 11:01
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Экономика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

Airbus заключил сделку по продаже 300 самолетов китайскому холдингу China Aviation Supplies на сумму €30 млрд.
Обновлено в 14:08
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Политика

Дамаск назвал решение Трампа о Голанах нападением на суверенитет Сирии

Дамск назвал решение Дональда Трампа по Голанским высотам «вопиющим нападением на суверенитет и территориальную целостность Сирии».
Обновлено в 14:04
Футбол

«Бавария» согласовала контракт с Лукасом Эрнандесом

"Бавария" близка к приобретению защитника "Атлетико" Лукаса Эрнандеса, информирует France Football.
Обновлено в 15:46
Музыка

Игорь Бутман представит Россию на Международном дне джаза в Мельбурне

Народный артист России, джазовый саксофонист Игорь Бутман станет единственным российским участником гала-концерта All-Star Global Concert ("Концерт всех звезд") Международного дня джаза, который в 2019 году пройдет в городе Мельбурне.
Обновлено в 08:30
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское

Минфин предлагает повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:56
Футбол

Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС

«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

США уточнили число боевиков, которые были разгромлены в Сирии

В ходе войны в Сирии были разгромлены силы боевиков числом до 100 тысяч человек, рассказал спецпредставитель США Джеймс Джеффри.
Обновлено в 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Голанские высоты
Спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное