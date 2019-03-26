Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над ГоланамиRT на русском 12:17
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. «Израиль никогда не имел лучшего друга, чем вы», — сказал Нетаньяху, обращаясь к Трампу.
Читать в источнике
Оценить247
Это должно было произойти десятилетия назад.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости 12:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:42, Ашберн
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Экономика
ЕС наложил на Nike штраф в размере 12,5 млн евро
Европейский союз (ЕС) наложил на американскую компанию спортивной одежды Nike штраф в размере 12,5 млн евро за ограничение трансграничных продаж в Европе, сообщает Le Figaro.
Обновлено в 09:11
Политика
Расследование Мюллера не выявило сговора Трампа с Россией
"Расследование специального прокурора не выявило сговора или координации кампании Трампа или кого-либо, связанного с ней, с Россией в ее попытках повлиять на президентские выборы в США в 2016 году", - говорится в докладе, представленном Барром.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Актер Илья Глинников рассказал о том, что похудел на «Последнем герое»
Уточняется, что на проекте «Последний герой» участникам ежедневно предоставляют скудный набор продуктов питания — 200 грамм риса и банан после каждого испытания.
Обновлено в 08:49
Общество
Митинг «за чистое небо» перенесут ради проведения в центре Красноярска
Инициаторы экологического митинга настаивают на его проведении в центре Красноярска.
Обновлено в 22:25
Политика
Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 23:32
Армия и оружие
Минобороны Британии опровергло слова экс-сотрудника СБУ
По словам экс-силовика, британские и американские военные учили украинских коллег совершать диверсии и теракты на территории непризнанных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева передали в суд
Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева передано в суд.
Обновлено в 05:46
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Хоккей
Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.
Обновлено в 15:56
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Экономика
«Почта России» пообещала поднять зарплаты на 20%
С 1 мая «Почта России» запустит полуторагодичную программу по повышению заработной платы сотрудников на 20%.
Обновлено в 07:46
Политика
Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной
Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.
Обновлено в 06:38
Гаджеты
Голосовой помощник «Варвара» станет конкурентом «Алисы»
У голосового помощника «Яндекса» «Алисы» появится конкурент «Варвара».
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Для Началовой было важно, чтобы ее дочь «оставалась человеком»
Артистка утверждала, что для нее важно, чтобы Вера оставалась человеком.
Обновлено в 05:45
Транспорт
На строительство ЦКАД нужно еще 45 млрд рублей
Изначально на пятом участке ЦКАД проводилась лишь реконструкция – поступить по-другому было сложно из-за проблем с выделением участков под строительство, говорит директор Института транспорта Высшей школы экономики Михаил Блинкин: там городские улицы и светофоры, ничего похожего на скоростную дорогу.
Обновлено в 17:17
Футбол
Франция разгромила Исландию в матче отбора Евро-2020
Напомним, в первом туре квалификации Евро-2020 сборная Франции разгромила национальную команду Молдовы со счетом 4:1, а сборная Исландии переиграла Андорру, отправив в ворота соперника два безответных мяча.
Обновлено в 19:50
Теннис
Miami Open. Роджер Федерер добился победы в третьем круге
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прошёл в 1/8 финала турнира в Майами, победив серба Филипа Крайиновича, - 7/5, 6/3.
Обновлено в 17:18
Гаджеты
Флагман Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае
Руководитель компании Xiaomi официально сообщил, что новая модель смартфона Redmi Note 7 Pro предназначена для продажи только в Китае и Индии, а реализация в остальных странах не предусмотрена.
Обновлено в 12:35
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено в 22:10
Шоу-бизнес
Меган Маркл планирует свой график после родов
Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует заняться общественными делами после родов.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России
Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Общество
Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.
Обновлено в 19:57
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено в 22:45
Игры
Sony запустит свое шоу о новинках для PlayStation
Шоу запустят в прямом эфире на YouTube, Twitch, Facebook и Twitter.
Обновлено 23 марта в 21:00
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Транспорт
Мэрия Екатеринбурга заплатит 95 миллионов за замену светофоров
В документации закупки приводится 40 адресов, по которым проведут работы, их общая стоимость оценивается чиновниками в 95 млн рублей.
Обновлено в 07:09