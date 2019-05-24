Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 годуRT на русском вчера в 21:21
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество
Екатеринбуржцы высказались за строительство храма в городе
Обновлено 22 мая в 21:44
Экономика
Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Ирина Шейк прогулялась с двухлетней дочерью в парке
Шейк устроила для двухлетней дочери Леи веселую прогулку в парке, где они побегали, а затем отдохнули, посидев на газоне.
Обновлено вчера в 19:20
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Скончался мгновенно: смерть известного актера потрясла Корчевникова
Обновлено вчера в 08:34
Космос
В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX
Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Хоккей
Россия обыграла США и вышла в полуфинал чемпионата мира
Вратарь сборной США Кори Шнайдер неуверенно отбил шайбу перед собой после броска Михаила Сергачева, а Никита Гусев был первым на добивании 1:0 в пользу сборной России.
Обновлено вчера в 12:26
Экономика
Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в созданной кредитной организацией экосистеме SberX.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия
Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Предположительно, продюсер предлагает потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим членам руководства его компании около $30 млн, еще $14 млн могут получить помощники и подчиненные Вайнштейна в качестве судебных издержек в деле банкротства, которое рассматривается в штате Делавэр.
Обновлено в 00:01
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с РФ
Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал «Громадське ТВ», ранее руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан сделал заявление, в котором сказал, что новоизбранный президент Украины собирается инициировать проведение референдума о будущих переговорах с Москвой.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Обновлено вчера в 13:32
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения, Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Политика
Коломойский консультирует новую партию для участия в выборах в Раду
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, вернувшийся в середине мая на родину, рассказал, что консультирует новый политический проект, цель которого — участие в выборах в украинский парламент.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Производитель вагонов метро будет оштрафован за сбой на «серой» ветке
Обновлено вчера в 17:19
Футбол
Хёнесс подтвердил интерес «Баварии» к Сане
Президент "Баварии" Ули Хёнесс подтвердил интерес клуба к вингеру "Манчестер Сити" Лерою Сане.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
Систему запуска ракет пытались ввезти в Литву из Белоруссии
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Новую культуру эпохи неолита обнаружили новосибирские археологи
Новую неолитическую культуру – барабинскую – ученые Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ) выделили на юге Западно-Сибирской равнины.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Наркотическое вещество найдено в квартире экс-министра по делам открытого правительства РФ Михаила Абызова 23 мая, сообщает Интерфакс.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в выдаче российской визы бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено вчера в 22:18
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Общество
В Перми проверят гимназию из-за завышенных баллов для девочек
Согласно списку поступивших детей, лишь шесть мальчиков получили баллы выше, чем проходной балл для девочек.В беседе с 59.ru, директор гимназии Татьяна Дьякова пояснила, что в их учреждении «гендерный принцип обучения».
Обновлено 22 мая в 13:20