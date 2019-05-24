Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 годуRT на русском вчера в 21:21
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.
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Экономика
Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг
Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 01:59
Общество
Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста
Обновлено вчера в 05:26
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Пермском крае загорелся магистральный газопровод
Обновлено в 00:41
Космос
Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX
Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.
Обновлено вчера в 23:57
Экономика
Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона
На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».
Обновлено в 00:12
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Клиентов банков предупредили о массовых потерях средств из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений для дополнительной аутентификации, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка
"Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:16
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено вчера в 16:27
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских официально поженились
Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.
Обновлено вчера в 07:17
Общество
У Миллы Йовович в Каннах исчезла талия
Белое длинное платье, довольно узкое и практически прямого кроя, продемонстрировало то, что талия у актрисы отсутствует.
Обновлено в 00:28
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Общество
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили падение
Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.
Обновлено вчера в 12:25
Космос
В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX
Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи
Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Хоккей
«Куньлунь» вернул Дефацио и подписал контракт с игроком из NCAA
«Куньлунь Ред Стар» подписал контракты с двумя канадскими нападающими – Алексом Ричем и Брэндоном Дефацио, сообщает пресс-служба КХЛ.
Обновлено в 01:55
Хоккей
НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова
Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Дагестане уничтожили троих боевиков
Обновлено в 02:09
Авто
Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout
На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
Экс-наставник «Спартака» предложил отменить лимит на легионеров
Экс-наставник московского "Спартака" Андрей Чернышов выразил свое отношение к лимиту на легионеров в чемпионате России, передает "Спорт день за днем".
Обновлено в 01:10
Общество
В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка
Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Общество
Воскресший Скрипаль вышел на связь
Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.
Обновлено вчера в 13:29
Путешествия
311 российских туристов не могут вылететь домой из Китая
Более трёх сотен российских туристов почти двое суток не могут вылететь домой из Китая.
Обновлено в 00:30