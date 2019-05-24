Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 годуRT на русском вчера в 21:21

Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 году

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Музыка Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса» Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.

Политика Появилась петиция об отмене петиции за отставку Зеленского На сайте украинского лидера появилась петиция, автор которой призывает отменить петицию «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».

Космос Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX Американская компания SpaceX вывела на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика.

Экономика Всемирный банк признал Украину одной из беднейших стран региона На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона».

Хоккей Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".

Общество Клиентов банков предупредили о массовых потерях средств из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений для дополнительной аутентификации, что может привести к массовым потерям средств.

Происшествия В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка "Следственными органами СК РФ по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению о том, что 23.05.2019 во время концерта в честь последнего звонка в школе № 147 на выпускников рухнула штукатурка с потолка, причинив девочке ушибы", - говорится в сообщении.

Общество Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских официально поженились Недавно стало известно о том, что Потап и Настя Каменских официально стали мужем и женой.

Общество У Миллы Йовович в Каннах исчезла талия Белое длинное платье, довольно узкое и практически прямого кроя, продемонстрировало то, что талия у актрисы отсутствует.

Общество Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.

Энергетика Мировые цены на нефть ускорили падение Мировые цены на нефть вечером ускорили падение.

Космос В США арестован инженер, подделывавший документы SpaceX Сотрудник компании PMI Industries Джеймс Смолли подделал при помощи компьютера подпись инспектора компании SQA Services Inc. Компания SQA является субподрядчиком SpaceX в вопросах проверки качества оборудования.

Происшествия В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.

Хоккей «Куньлунь» вернул Дефацио и подписал контракт с игроком из NCAA «Куньлунь Ред Стар» подписал контракты с двумя канадскими нападающими – Алексом Ричем и Брэндоном Дефацио, сообщает пресс-служба КХЛ.

Хоккей НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.

Авто Skoda показала свой первый вседорожный Superb Scout На специальном мероприятии в Братиславе компания Skoda представила универсал повышенной проходимости Superb Scout.

Футбол Экс-наставник «Спартака» предложил отменить лимит на легионеров Экс-наставник московского "Спартака" Андрей Чернышов выразил свое отношение к лимиту на легионеров в чемпионате России, передает "Спорт день за днем".

Общество В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.

Общество Воскресший Скрипаль вышел на связь Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.