Политика
Трамп подключил разведку США к расследованию слежки за нимГазета.Ru 02:32
Лидер США Дональд Трамп попросил американскую разведку узнать, следила ли за ним Россия в 2016 году или нет. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере.
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Президент Дональд Трамп поручил разведсообществу быстро и в полной мере сотрудничать с расследованием генпрокурора по делу о надзорной деятельности в ходе президентских выборов 2016 года.
— Сара Сандерс, американский политикREGNUM вчера в 21:47
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