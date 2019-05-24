Политика
Трамп подключил разведку к расследованию слежки на выборах в 2016 годуRT на русском вчера в 21:21
Американский лидер Дональд Трамп поручил разведывательному сообществу оказывать содействие генпрокурору США Уильяму Барру в расследовании слежки, которую вело ФБР во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщила представитель Белого дома Сара Сандерс.
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Президент Дональд Трамп поручил разведсообществу быстро и в полной мере сотрудничать с расследованием генпрокурора по делу о надзорной деятельности в ходе президентских выборов 2016 года.
— Сара Сандерс, американский политикREGNUM вчера в 21:47
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