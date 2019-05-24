Трамп подключил разведку США к расследованию слежки за нимГазета.Ru 02:32

Президент Дональд Трамп поручил разведсообществу быстро и в полной мере сотрудничать с расследованием генпрокурора по делу о надзорной деятельности в ходе президентских выборов 2016 года.

Лидер США Дональд Трамп попросил американскую разведку узнать, следила ли за ним Россия в 2016 году или нет. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере.

Трамп подключил разведку США к расследованию слежки за ним

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