Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8РИА Новости 14:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
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Экономика
Инвестфонд Raven завершает обратный выкуп 89,14 млн акций, купленных у Woodford и Invesco
Инвестиционная компания Raven Property Group 21 августа завершает обратный выкуп 89,14 миллиона акций, приобретенных у компаний Woodford и Invesco, сообщается во вторник в материалах компании.
Обновлено в 15:17
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют Нео и Тринити в «Матрице 4»
По словам Эммериха «Матрицу 4» будет снимать Лана Вачовски — бывший Лоуренс Вачовски — один из двух бывших братьев Вачовски, которые сменили пол и стали сестрами.
Обновлено в 17:03
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
Обновлено в 17:32
Политика
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал в отставку
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что работа его правительства заканчивается, и он подаст в отставку.
Обновлено в 10:24
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
В Китае считают, что J-20 превосходит Су-57 «в разы»
В издании Sina Military ранее говорилось о том, что Пекин мог бы заказать несколько машин Су-57 у России, чтобы впоследствии применить уже на своих истребителях пятого поколения некоторые российские технологии.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие
В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
Обновлено в 16:45
Происшествия
Полицейские работают на месте конфликта в Краснодаре
Обновлено в 17:53
Происшествия
Украинские силовики отрезали голову своему сослуживцу
По подозрению в убийстве сослуживца севернее Мариуполя задержаны трое украинских силовиков.
Обновлено в 10:02
Политика
Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США
Экс-президент СССР Михаил Горбачев поделился с министром иностранных дел Мальты Кармело Абела воспоминаниями о мальтийском саммите 1989 года и встрече с президентом США Джорджем Бушем-старшим, а также обратил внимание на существующую сейчас потребность в диалоге между Москвой и Вашингтоном, сообщается на сайте Горбачев-фонда.
Обновлено в 12:51
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 06:19
Футбол
Роббен: Гвардиола был лучшим тренером для меня
Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен поделился мнением о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле, под руководством которого работал в мюнхенском клубе.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Минобороны анонсировало учения с участием 128 тыс. военных
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Самое первое звено: Путин отреагировал на жалобы по поводу медицины
Вне зоны доступности первичного звена здравоохранения в прошлом году находились 499 населенных пунктов численностью от 100 до 2 тыс. человек, отметил российский лидер.
Обновлено в 17:01
Политика
Трамп призвал Apple уйти из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что американской компании Apple нужно уйти из Китая.
Обновлено в 16:03
Энергетика
Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Обновлено в 08:23
Кино
Доспехи Рассела Кроу из «Гладиатора» уйдут с молотка
Обновлено в 15:31
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от части штрафов с камер
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий освобождение водителей от уплаты штрафов за нарушение ПДД, если эта информация не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца
Обновлено в 15:32
Общество
В Саудовской Аравии вступили в силу поправки о женском равноправии
В Саудовской Аравии вступили в силу поправки о женском равноправии, разрешающие взрослым женщинам путешествовать без разрешения мужчины-родственника.
Обновлено в 14:04
Политика
В Госдуме создана комиссия по расследованию вмешательства в дела РФ
Совет Госдумы на внеочередном заседании в понедельник принял решение о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено вчера в 08:15
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 05:16
Политика
США продадут Тайваню истребители на восемь миллиардов долларов
Госдепартамент США согласовал возможность продажи Тайваню 66 истребителей F-16 на восемь миллиардов долларов, передает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.
Обновлено в 18:09
Общество
В России отмечается стремительная убыль населения
По данным Росстата, за первое полугодие 2019 года естественная убыль населения РФ достигла 198,8 тысяч граждан, в то время, как в 2018 году аналогичный показатель равнялся 164,1 тысячи человек.
Обновлено в 11:33
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено вчера в 01:36
Экономика
Пять стран ЕАЭС введут квоты на импорт г/к рулонной стали
ЕАЭС недавно объявил, что общая квота г/к стальных рулонов в указанных странах составляет около 1,33 млн. тонн, а импорт, превышающий квоты, будет облагаться специальным тарифом в 20%.
Обновлено вчера в 17:17
Космос
Ровно 5 лет назад из Microsoft ушел Балмер — тот самый, который создал Windows 7 и угробил Nokia
Обновлено в 08:10
Общество
В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Политика
Две станции замера радиации в РФ возобновили работу
По его данным, радионуклидные станции RUP 56 (в поселке Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу в России.
Обновлено в 08:54