Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8РИА Новости вчера в 14:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
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Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Претендент на пост посла США в России отказался от должности
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.
Обновлено в 00:07
Политика
На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке
Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.
Обновлено в 00:15
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии
Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Президенты США и Франции провели телефонный разговор во вторник, где обсудили приглашение Москвы на саммит G7 в следующем году.
Обновлено в 00:12
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США
"Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
В Подмосковье загорелся и упал воздушный шар
Обновлено вчера в 17:32
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
На Трампа подал в суд журналист Playboy
Иск в федеральный окружной суд Вашингтона подал корреспондент Playboy Брайан Карем на американского президента Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Супруга Биньямина Нетаньяху бросила на землю украинский каравай
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию
Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей
Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Татарстане группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 18:35
Шоу-бизнес
Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую
После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2»
Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.
Обновлено вчера в 10:23
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
Обновлено 19 августа в 19:05
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено вчера в 16:19
Футбол
Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом»
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:31
Экономика
Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года
Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.
Обновлено вчера в 10:48
Здоровье
В Минздраве назвали эффективные способы борьбы со стрессом
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено вчера в 17:38
Футбол
Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас»
Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).
Обновлено вчера в 07:31
Здоровье
Названо преимущество полных людей над худыми
Люди с избыточным весом легче переносят аномальную жару.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
Россию ждет резкий рост цен на автомобили в 2020 году
«Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет газета «Коммерсант».
Обновлено вчера в 23:21
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор на 6000 мАч
Последний станет заменой Exynos 7904. Когда будет представлена эта модель смартфона пока неизвестно.
Обновлено вчера в 12:54
Гаджеты
HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года
Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.
Обновлено вчера в 09:32
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено вчера в 13:01
Гаджеты
7 бытовых вещей, которые внезапно стали «умными»
В отличие от видеокурсов, умное зеркало позволяет не только видеть инструктора, но и общаться с ним.
Обновлено в 00:10
Космос
Астрономы зафиксировали, как черная дыра поглощает нейтронную звезду
Ученые Австралийского национального университета сообщили, что это первый случай, когда было зафиксировано полное поглощение нейтронной звезды черной дырой.
Обновлено 19 августа в 19:12