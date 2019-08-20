Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.

Политика Претендент на пост посла США в России отказался от должности Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн, которого считали претендентом на должность американского посла в России, отказался от этой должности.

Политика На Украине раскритиковали Макрона за пост на русском языке Пост на русском языке, который опубликовал в сети президент Франции Эммануэль Макрон, вызвал болезненную реакцию среди определенной части украинских политиков.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее позиции по Гренландии Запланированную встречу с премьер-министром Дании отменил президент США Дональд Трамп, 21 августа сообщил он на своей странице в Twitter.

Политика Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7 Президенты США и Франции провели телефонный разговор во вторник, где обсудили приглашение Москвы на саммит G7 в следующем году.

Армия и оружие Китайские СМИ рассказали, как Су-57 усложнит жизнь США "Одним словом, официальное начало экспорта российских самолетов пятого поколения в корне изменит ситуацию на международном рынке самолетов данного типа и усложнит жизнь Вооруженным силам США", — резюмирует автор статьи.

Политика На Трампа подал в суд журналист Playboy Иск в федеральный окружной суд Вашингтона подал корреспондент Playboy Брайан Карем на американского президента Дональда Трампа.

Армия и оружие РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Экономика Комиссия по ценным бумагам США оштрафовала российскую компанию Российская рейтинговая компания ICO Rating согласилась выплатить $268,998 тыс. в рамках урегулирования ситуации с обвинениями в отказе раскрыть данные о платежах, полученных от эмитентов за рекламу их предложений цифровых активов.

Происшествия В Татарстане полицейские с боем задержали банду грабителей Полицейские совместно с Росгвардией задержали в Татарстане группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений, при этом правоохранителям пришлось применить оружие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Шоу-бизнес Екатерине Волковой на съёмках «Ворониных» вызвали скорую После двухчасовых съёмок команда поехала на другую локацию и тут Екатерину сильно укачало.

Политика Оскорбивший Путина журналист уволен с телеканала «Рустави-2» Вместе с Георгием Габунией уволен и глава информационной службы телеканала Нодар Меладзе, а также ведущая ток-шоу «Акценты недели» Екатерина Квеситадзе.

Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

Футбол Мартынович и Ари не помогут «Краснодару» в матче ЛЧ с «Олимпиакосом» Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев заявил, что защитник Александр Мартынович и нападающий Ари не сыграют в первом матче квалификации плей-офф футбольной Лиги чемпионов.

Экономика Продолжительность жизни в РФ выросла до 73,7 года Продолжительность жизни в России за первые шесть месяцев 2019 года увеличилась в среднем до 73,7 года.

Происшествия «Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.

Футбол Рэшфорд: «Нападая на него, вы нападаете на всех нас» Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд призвал руководство Twitter принять меры после потока расистских оскорблений в адрес полузащитника «красных дьяволов» Поля Погба, который не забил пенальти в ворота «Вулверхэмптона» (1:1).

Здоровье Названо преимущество полных людей над худыми Люди с избыточным весом легче переносят аномальную жару.

Авто Россию ждет резкий рост цен на автомобили в 2020 году «Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики», — пишет газета «Коммерсант».

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор на 6000 мАч Последний станет заменой Exynos 7904. Когда будет представлена эта модель смартфона пока неизвестно.

Гаджеты HUAWEI объявляет о ежегодной акции к началу учебного года Компания HUAWEI объявляет о начале скидок и специальных предложений в официальном интернет-магазине. Подробнее - в материале Planet Today.

Технологии Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью» Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.

Гаджеты 7 бытовых вещей, которые внезапно стали «умными» В отличие от видеокурсов, умное зеркало позволяет не только видеть инструктора, но и общаться с ним.