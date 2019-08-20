Политика
Трамп не возвражает против возвращения России в G8REGNUM 15:52
Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку». Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Белого дома США.
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Политика
На Итурупе нашли сеть подземных ходов
Обновлено в 02:12
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке
Украинских политиков разочаровал пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 20:36
Общество
Аллигатор перелез через высокий забор и проник на военную базу
В американском штате Флорида водитель сняла на камеру аллигатора, который перелез через высокий забор и пробрался на военно-воздушную базу города Джексонвилл.
Обновлено в 08:30
Кино
Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова
Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.
Обновлено в 14:45
Музыка
Украинская певица обвинила Бузову в плагиате
В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".
Обновлено в 21:37
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.
Обновлено в 20:16
Армия и оружие
Источник рассказал о госиспытаниях компактного пистолета под патрон 9х18
Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:05
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 01:39
Армия и оружие
Индия решила снять с вооружения старые МиГ-21
Какое количество истребителей Индия снимет с вооружения, не указывается. Самые старые индийские МиГ-21 поступили в строй в 1973-1974 годах.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Доверяй и проверяй
В период с 21 по 23 августа российскими военными инспекторами совместно с военнослужащими из Казахстана и Таджикистана в рамках соглашения между Российской Федерацией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и КНР 1997 года «О взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы» (Московское соглашение) планируется инспекция объекта контроля вооружённых сил КНР.
Обновлено в 18:00
Политика
Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что он не будет возражать против возвращения России в "большую семерка" и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 20:15
Общество
Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле
Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.
Обновлено в 08:19
Политика
Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено в 04:12
Футбол
Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника
Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 13:28
Происшествия
Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург
Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
В Пентагоне ответили на обвинения России по запрещенным ДРСМД ракетам
Обновлено в 14:12
Футбол
«Барселона» заказала партию футболок с фамилией Неймара
Клуб заказал у технического спонсора большую партию футболок с фамилией бразильца.
Обновлено в 21:39
Армия и оружие
Американский эксперт: новая российская ракета заходит в тыл флота
Летать вокруг флота и заходить с тыла - отметил Карако.
Обновлено в 22:48
Общество
Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации
По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Обновлено в 13:14
Армия и оружие
Йеменские хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника
Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Происшествия
В Ульяновской области подросток убил свою семью
В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Обновлено 18 августа в 10:29
Происшествия
На территорию университета в Луизиане проник вооруженный человек
На территорию американского Университета штата Луизиана смог проникнуть вооруженный человек.
Обновлено в 18:47
Общество
В РАНХиГС пройдет международная научно-практическая конференция
Площадка конференции позволяет представить как результаты совместной исследовательской работы по введению моделей дуального обучения, так и опыт практической работы в российских регионах, в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Транспорт
«Аэрофлот» начал продавать билеты в саратовский аэропорт Гагарин
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" начала с 20 августа продажу авиабилетов с в новый аэропорт Саратова – Гагарин.
Обновлено в 09:51