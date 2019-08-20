Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку». Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Трамп не возвражает против возвращения России в G8

Политика Украинские политики обиделись на Макрона из-за поста на русском языке Украинских политиков разочаровал пост президента Франции Эммануэля Макрона на русском языке, опубликованный после его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Общество Аллигатор перелез через высокий забор и проник на военную базу В американском штате Флорида водитель сняла на камеру аллигатора, который перелез через высокий забор и пробрался на военно-воздушную базу города Джексонвилл.

Кино Умерла актриса из «Бригады» и «Экипажа» Александра Назарова Народная артистка Российской Федерации, советская, российская актриса театра, кино и ТВ Александра Назарова скончалась 20 августа на восьмидесятом году жизни.

Музыка Украинская певица обвинила Бузову в плагиате В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!".

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Армия и оружие Источник рассказал о госиспытаниях компактного пистолета под патрон 9х18 Новый компактный пистолет под патрон 9х18 мм, создаваемый для спецподразделений, пройдет госиспытания до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Армия и оружие Индия решила снять с вооружения старые МиГ-21 Какое количество истребителей Индия снимет с вооружения, не указывается. Самые старые индийские МиГ-21 поступили в строй в 1973-1974 годах.

Армия и оружие Доверяй и проверяй В период с 21 по 23 августа российскими военными инспекторами совместно с военнослужащими из Казахстана и Таджикистана в рамках соглашения между Российской Федерацией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и КНР 1997 года «О взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы» (Московское соглашение) планируется инспекция объекта контроля вооружённых сил КНР.

Политика Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8 Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что он не будет возражать против возвращения России в "большую семерка" и возобновления работы этой группы в формате G8.

Общество Иркутская чиновница прокомментировала слова о быдле Глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич прокомментировала РЕН ТВ аудиозапись с оскорблениями в адрес жителей региона, пострадавших от паводка.

Политика Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.

Футбол Тульский «Арсенал» подписал немецкого защитника Немецкий защитник Роберт Бауэр перешел в тульский "Арсенал", сообщает "Спорт-Экспресс".

Происшествия Вылетевший в Мюнхен самолет вернулся в Петербург Пассажирский лайнер Airbus A321 немецкой авиакомпании Lufthansa, который выполнял рейс Санкт-Петербург — Мюнхен, вернулся в Пулково вскоре после вылета.

Футбол «Барселона» заказала партию футболок с фамилией Неймара Клуб заказал у технического спонсора большую партию футболок с фамилией бразильца.

Общество Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Армия и оружие Йеменские хуситы заявили об уничтожении американского беспилотника Контролирующие север Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что их силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны.

Происшествия В Ульяновской области подросток убил свою семью В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Происшествия На территорию университета в Луизиане проник вооруженный человек На территорию американского Университета штата Луизиана смог проникнуть вооруженный человек.

Общество В РАНХиГС пройдет международная научно-практическая конференция Площадка конференции позволяет представить как результаты совместной исследовательской работы по введению моделей дуального обучения, так и опыт практической работы в российских регионах, в Германии, Австрии, Швейцарии и других странах.

Происшествия В Греции разбился вертолет с россиянами Частный вертолет потерпел крушение в 15:40 мск в море к югу от греческого порта Порос. На борту находились двое россиян и один грек.

Происшествия В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.