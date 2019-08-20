Политика

Трамп не возвражает против возвращения России в G8REGNUM 15:52

Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку». Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Белого дома США.
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В США заявили, что Макрон поддерживает Трампа в его решении пригласить Россию в G7

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Трамп заявил о переигранном Путиным Обаме

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Трамп поддерживает возвращение России в G8

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Трамп рассказал об обиженном на Путина Обаме

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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
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Армия и оружие

Доверяй и проверяй

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Политика

Пушков прокомментировал слова Трампа о возвращении России в G8

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова президента США Дональда Трампа, заявившего, что он не будет возражать против возвращения России в "большую семерка" и возобновления работы этой группы в формате G8.
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По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
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