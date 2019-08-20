Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8Газета.Ru 15:00
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российской стороне необходимо вернуться в G8.
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