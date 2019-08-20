Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8Газета.Ru 15:00
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оценил возможности работы России в рамках форума G7. Тогда российский лидер заявил, что G8 больше не существует.
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Общество
Власти Москвы заявили о нехватке строителей для программы реновации
По мере увеличения темпов и объемов работ все больше не хватает строителей для выполнения программы реновации жилья в Москве, сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Обновлено в 13:14
Авто
Представлен серийный электрический минивэн Mercedes-Benz EQV
Серийное производство первого электрического премиального минивэна будет налажено на заводе марки в испанской Витории, где собирают V-Класс и Mercedes-Benz Vito.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами
Обновлено в 10:32
Футбол
«Зенит» заплатил «Рубину» за трансфер Сутормина 50 тысяч рублей
Спортивный журналист Василий Конов в своём телеграм-канале сообщил, что, по данным электронной системы управления соревнованиями (ЭСУС), трансфер Алексея Сутормина из "Оренбурга" в "Рубин" составила 50 тысяч рублей.
Обновлено в 06:58
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 19:58
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Здоровье
Врачи посоветовали россиянам отказаться от йода и зеленки
Врачи посоветовали россиянам отказаться от классических йода и зеленки.
Обновлено в 08:54
Энергетика
Россия обогнала Венесуэлу по поставкам нефти в США
Россия с 2013 года достигла максимума в поставках нефти и нефтепродуктов в США, обойдя по этому показателю Венесуэлу.
Обновлено в 13:25
Политика
Назван главный претендент на должность посла США в России
Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан может быть назначен послом в России, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
Обновлено в 07:26
Футбол
Сергей Карасев: «С Федуном и Гинером не знаком»
Обновлено в 13:30
Происшествия
Медведь загрыз композитора в Канаде
Французский композитор Жюльен Готье погиб при нападении медведя в канадских горах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Подмосковье зацепился за столб и упал воздушный шар
Обновлено в 14:53
Общество
В соцсетях раскритиковали устроенную в Петербурге битву помидорами
Пользователи соцсетей заявили, что битву помидорами «Томатина», которую петербуржцы устроили 18 августа на стадионе «Кировец», нельзя проводить в городе с блокадным прошлым.
Обновлено в 14:43
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Премьер-министр отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на пол.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Макрон по-русски написал о России
Президент Франции Эмманюэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным написал в фейсбуке сообщение на русском языке.
Обновлено в 11:37
Политика
В Москве покажут главную архивную тайну XX века
Интересен и немецкий блок выставки, который рассказывает о подготовке Германии к нападению на Польшу.
Обновлено в 11:03
Музыка
В Приморье погибла певица Олеся Яковлева
Обновлено в 13:38
Транспорт
Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной
Московские центральные диаметры (МЦД) интегрируют с метрополитеном, а пересадку на станции подземки планируется сделать бесплатной.
Обновлено в 09:51
Общество
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор Алексея Ананьева
Промсвязьбанк оспорил в суде брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его жены Дарьи.
Обновлено в 09:20
Политика
Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
Грузинская телекомпания "Рустави 2" заявила об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 10:27
Политика
Королевская семья Дании не исключила продажу Гренландии
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес
Ради Алены Рапунцель новый участник проекта «Дом-2» бросил семью
Участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что сейчас счастлива в новых отношениях. Ради нее на проект пришел Роман Макеев.
Обновлено в 08:49
Политика
Советник Зеленского призвал расчленить «Нафтогаз»
Советник президента раскритиковал мнение, что нельзя говорить о приватизации в стране, находясь «внизу пика экономического цикла».
Обновлено в 13:27
Кино
Стало известно название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 14:00
Технологии
Глава Huawei заявил, что компания находится «между жизнью и смертью»
Руководитель и основатель китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэй разослал сотрудникам компании памятку, в которой сообщил, что компания находится "между жизнью и смертью", сообщает Блумберг.
Обновлено в 13:01
Политика
Путин поручил модернизировать первичное звено здравоохранения
Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
Обновлено в 11:27
Наука
Выявлена связь между использованием эмодзи и частотой занятий сексом
Обновлено вчера в 08:54