Политика

Трамп поддержал проект импорта норвежского газа из Дании в ПольшуИзвестия 16:36

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Президент США Дональд Трамп поддержал проект газопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией для импорта норвежского газа. Об этом он заявил в среду, 12 июня, сообщает «Интерфакс». По его мнению, это поможет диверсифицировать поставки газа в Европу.
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Трамп поддержал проект импорта норвежского газа из Дании в Польшу

Известия16:36

США поддерживают строительство Baltic Pipeline - Трамп

ПРАЙМ14:52
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