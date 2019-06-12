Политика
Трамп поддержал проект импорта норвежского газа из Дании в ПольшуИзвестия 16:36
Президент США Дональд Трамп поддержал проект газопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией для импорта норвежского газа. Об этом он заявил в среду, 12 июня, сообщает «Интерфакс». По его мнению, это поможет диверсифицировать поставки газа в Европу.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:16, Ашберн
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Полиция сообщила о задержании более 200 человек на акции в Москве
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Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
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Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа
В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 07:45
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Из квартиры Бари Алибасова пропал его кот
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Технологии
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Весь трафик, который исходит от спутниковых устройств абонентов как иностранных, так и отечественных, должен проходить через станцию сопряжения российского оператора связи — наземную станцию, которая выступает посредником между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса.
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Беглов поздравил петербуржцев с Днем России
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Общество
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Обновлено в 11:00
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Stern назвал «оружием конца света» новую противоракету России ПРС-1М
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Двукратный чемпион мира Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда
Эрик Лессер является двукратным чемпионом мира 2015 года в Контиолахти (Финляндия) в гонке преследования и эстафете.
Обновлено в 14:26
Политика
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан
Аккаунт премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter был взломан. Это подтвердили в пресс-службе правительства.
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В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
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Обновлено в 14:00
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Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»
Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне".
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Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay
Обновлено в 12:04
Происшествия
26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве
Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
«Квантовый скачок»: National Interest оценил российский пистолет ПЛ-15
Как сообщает РИА Новости, эксперты американского издания The National Interest назвали новый российский пистолет Лебедева ПЛ-15 от концерна "Калашников" "квантовым скачком" по сравнению с древней конструкцией пистолета Макарова.
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Тимошенко встретилась с Зеленским
Обновлено в 13:01
Футбол
Названа дата перехода де Лигта в «ПСЖ»
Ранее де Лигт прокомментировал информацию о своем возможном переходе в каталонскую "Барселону".
Обновлено вчера в 18:30
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Эксперты назвали разрушающий почки витамин
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Хабиб и Порье провели дуэль взглядов
Сегодня в Лондоне состоялась первая пресс-конференция перед боем российского чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, сообщает Sport24.
Обновлено в 11:17
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Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности
Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
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Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
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Микрофоны Трампа и Дуды на пресс-конференции паук связал паутиной
«Есть что-то символическое в паутине, которая связывает Трампа и Дуду во время этой совместной пресс-конференции», – пошутил один из пользователей Сети.
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