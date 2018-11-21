Цены на нефть падают. Отлично! Это как большое сокращение налогов для Америки и мира. Наслаждайтесь! $54, ведь только что было $82. Спасибо вам, Саудовская Аравия, но давайте еще ниже.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть. Ранее Трамп заявил, что Эр-Рияд был очень отзывчив в ответ на просьбу удерживать цены на нефть на разумном уровне.

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть

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