Цены на нефть обвалились. Великолепно! Это равносильно налоговым льготам для США и всего мира. Получайте удовольствие! 54 доллара за баррель, а ещё недавно было 82 доллара. Большое спасибо Саудовской Аравии, но давайте ещё ниже!

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть. Ранее Трамп заявил, что Эр-Рияд был очень отзывчив в ответ на просьбу удерживать цены на нефть на разумном уровне.

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть

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Энергетика Энергетика Силуанов сообщил о компенсации Белоруссии потерь от налогового маневра Вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в случае положительного решения Россия компенсирует Белоруссии потери от нефтяного налогового маневра.

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Энергетика Энергетика Структура «Роснефти» приобретет акции томского института нефти и газа Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство ООО «РН-актив», входящего в структуру «Роснефти», о приобретении 100% голосующих акций ОАО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа».

Энергетика Энергетика Крупнейший НПЗ Венесуэлы полностью остановлен из-за неполадок Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Венесуэлы Amuay мощностью 645 тысяч баррелей в день прекратил работу в воскресенье из-за проблем с газовым вентилем на системе газообеспечения, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух сотрудников предприятия и профсоюзного лидера.