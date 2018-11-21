Энергетика

Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть
РБК
08:57

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть. Ранее Трамп заявил, что Эр-Рияд был очень отзывчив в ответ на просьбу удерживать цены на нефть на разумном уровне.
РБК08:57
Дональд Трамп
Цены на нефть обвалились. Великолепно! Это равносильно налоговым льготам для США и всего мира. Получайте удовольствие! 54 доллара за баррель, а ещё недавно было 82 доллара. Большое спасибо Саудовской Аравии, но давайте ещё ниже!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАNewsFrol 12:54

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Дональд Трамп
45-й президент США
Президент Соединённых Штатов Америки, бизнесмен и политический деятель, член Республиканской партии, медиамагнат, писатель, президент строительного конгломерата Trump Organization, основатель компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе.
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