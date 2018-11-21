Энергетика
Президент США Дональд Трамп обрадовался падению мировых цен на нефть, о чем написал в своем Twitter.
Lenta.ru11:35
Цены на нефть обвалились. Великолепно! Это равносильно налоговым льготам для США и всего мира. Получайте удовольствие! 54 доллара за баррель, а ещё недавно было 82 доллара. Большое спасибо Саудовской Аравии, но давайте ещё ниже!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАNewsFrol 12:54
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