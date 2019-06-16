Политика
Израиль назвал в честь Трампа поселок на ГоланахРИА Новости вчера в 11:10
Правительство Израиля провело на Голанских высотах символическую церемонию открытия знака с названием "Рамат-Трамп" на месте, где предполагается построить поселок в честь президента США.
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с чего всё началось
"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", - написал Трамп в Twitter, где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.РИА Новостивчера в 16:09
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Единоборства
Кудряшов проиграл Макабу нокаутом
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Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.
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16 июня исполняется 65 лет со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора Сергея Курехина.
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Общество
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
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Обновлено вчера в 12:06
Экономика
Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки
Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».
Обновлено вчера в 14:11
Экономика
Счетная палата сообщила о нарушениях при сдаче в аренду федеральных земель
Счетная палата обнародовала отчет по итогам проверки использования земель и администрирования доходов от их аренды.
Обновлено вчера в 19:51
Общество
Первый рисунок Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч
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Экономика
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Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 15:52
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Хоккей
Величкин — о возвращении Малкина: чем раньше это случится, тем лучше
Вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о шансах дождаться перехода в магнитогорский клуб форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.
Обновлено вчера в 21:11
Кино
Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя
Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", раскритиковала смерть своего персонажа в сериале.
Обновлено вчера в 23:52
Футбол
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Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Крыму погиб российский биатлонист
Обновлено вчера в 09:50
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Авто
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Обновлено вчера в 14:54
Футбол
Александр Алексеев стал новым главным тренером «Енисея»
Красноярский "Енисей" объявил нового главного тренера клуба, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянами
Стать гражданами России по упрощенной процедуре могут украинцы, которые с рождения проживали на территории Севастополя и Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.
Обновлено вчера в 23:23
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»
Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 00:12
Музыка
Скончался барабанщик «Машины времени»
Обновлено вчера в 07:12
Политика
В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении Зеленского
Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено вчера в 10:11
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака
Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Организаторы сообщили о 2 млн человек на марше в Гонконге
В воскресенье, 16 июня, на улицы Гонконга на акцию протеста вышли «почти 2 млн» человек, заявили организаторы.
Обновлено вчера в 21:48
Космос
Саранские студенты вышли на связь с космосом
В столице Мордовии учащиеся Саранского политехнического техникума поговорили в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.
Обновлено 15 июня в 10:16
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено вчера в 18:31
Общество
В Северодвинске прошел митинг против строительства полигона Шиес
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Небольшой дождь и до 26 градусов тепла ожидаются в Московском регионе
Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и температура до плюс 25 градусов ожидаются в понедельник в Москве.
Обновлено вчера в 23:02