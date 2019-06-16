Израиль назвал в честь Трампа поселок на ГоланахРИА Новости вчера в 11:10

с чего всё началось

Правительство Израиля провело на Голанских высотах символическую церемонию открытия знака с названием "Рамат-Трамп" на месте, где предполагается построить поселок в честь президента США.

Израиль назвал в честь Трампа поселок на Голанах

Политика Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами Индонезия отправит обратно в США пять контейнеров с отходами, которые содержат токсичные вещества.

Музыка Исполнилось 65 лет со дня рождения Сергея Курехина 16 июня исполняется 65 лет со дня рождения музыканта-авангардиста, композитора Сергея Курехина.

Общество К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.

Экономика Лекарства подорожают из-за обязательной маркировки Лекарства подорожают из-за введения обязательной маркировки с криптозащитой. Об этом заявили на совещании в Минпромторге, пишет «РГ».

Экономика Счетная палата сообщила о нарушениях при сдаче в аренду федеральных земель Счетная палата обнародовала отчет по итогам проверки использования земель и администрирования доходов от их аренды.

Экономика Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

Политика В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Общество СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.

Кино Объявлены победители «Кинотавра» В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Кино Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", раскритиковала смерть своего персонажа в сериале.

Футбол Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.

Политика Украинцы-бывшие жители Крыма и Севастополя хотят стать россиянами Стать гражданами России по упрощенной процедуре могут украинцы, которые с рождения проживали на территории Севастополя и Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

Политика В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении Зеленского Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.

Политика Организаторы сообщили о 2 млн человек на марше в Гонконге В воскресенье, 16 июня, на улицы Гонконга на акцию протеста вышли «почти 2 млн» человек, заявили организаторы.

Космос Саранские студенты вышли на связь с космосом В столице Мордовии учащиеся Саранского политехнического техникума поговорили в прямом эфире по радиосвязи с российскими космонавтами на Международной космической станции.

Экономика Детскому питанию меняют таможенный режим Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.