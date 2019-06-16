Политика

Израиль назвал в честь Трампа поселок на ГоланахРИА Новости вчера в 11:10

Правительство Израиля провело на Голанских высотах символическую церемонию открытия знака с названием "Рамат-Трамп" на месте, где предполагается построить поселок в честь президента США.
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"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", - написал Трамп в Twitter
, где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.
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