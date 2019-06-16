Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на ГоланахВести.Ru 17:03

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.

Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах

Общество Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.

Авто Tesla начала продавать подержанные Model 3 На сайте американской марки появились в продаже подержанные электрокары Tesla Model 3. На официальном сайте Tesla теперь доступны подержанные автомобили марки, при этом изначально такая услуга была доступна только для жителей области залива Сан-Франциско.

Политика В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".

Политика В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении Зеленского Президент РФ Владимир Путин занял выжидательную позицию по отношению к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, потому что пока нет понимания, как тот будет относиться к тем или иным вопросам на повестке дня.

Музыка Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ Певица Светлана Лобода сделала заявление о скандале с коллегой Сергеем Лазаревым на Муз-ТВ. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

Общество Международный авиасалон начинает работу в Ле-Бурже Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже - 2019" в открывается в понедельник в пригороде Парижа.

Происшествия По факту взрыва в центре Киева возбуждено уголовное дело По факту взрыва возбуждено уголовное дело следственным отделом Шевченковского управления полиции по части 1 статьи 272 УК Украины («Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью»).

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Хоккей Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), скончался в возраст 52 лет.

Автоспорт Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана» Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».

Происшествия Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве «Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.

Политика Президент Германии оценил отношения ЕС и России Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.

Здоровье В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.

Общество Съемки «Вечернего Урганта» в Петербурге стартовали на блошином рынке Ведущий Первого канала Иван Ургант приехал в Петербург на съемки своей передачи «Вечерний Ургант».

Политика Пошлины на американские товары ввела Индия Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.

ЖКХ Названа главная опасность квартир-студий Покупка малогабаритных квартир-студий в строящихся ЖК может быть плохим вариантом решения жилищного вопроса из-за опасности формирования негативного социального окружения.

Футбол Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке Америки Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии.

Экономика Счетная палата указала на низкую эффективность вовлечения Росимуществом земель в аренду Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.

Происшествия Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила, что все процедуры обслуживания рейсов из Хабаровска в Москву будут тщательно проверены в связи с пропажей кота пассажирки.

Авто Кроссоверы займут 70% рынка к 2023 году К 2023 году почти 70% рынка займут кроссоверы и внедорожники.