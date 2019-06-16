Политика
Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на ГоланахВести.Ru 17:03
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.
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"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", - написал Трамп в Twitter, где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.РИА Новости16:09
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«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
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Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено в 17:21
Авто
Tesla начала продавать подержанные Model 3
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Обновлено в 13:54
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В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Футбол
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Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Кремле объяснили выжидательную позицию Путина в отношении Зеленского
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Обновлено в 08:39
Музыка
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Общество
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Международный аэрокосмический салон "Ле-Бурже - 2019" в открывается в понедельник в пригороде Парижа.
Обновлено в 17:10
Происшествия
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Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено в 13:53
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), скончался в возраст 52 лет.
Обновлено в 17:30
Происшествия
СК начал проверку по факту смерти биатлониста в Крыму
Обновлено в 12:09
Автоспорт
Экипаж SMP Racing занял третье место на гонке «24 часа Ле-Мана»
Экипаж SMP Racing в составе Виталия Петрова, Михаила Алешина и Стоффеля Вандорна занял третье место в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана», которая завершилась сегодня на французском автодроме «Сарта».
Обновлено в 14:21
Происшествия
Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве
«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Политика
Президент Германии оценил отношения ЕС и России
Дальнейшие отношения Евросоюза и России не будут прежними, стороны станут искать новые подходы к сотрудничеству.
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Здоровье
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В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено в 17:27
Общество
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Ведущий Первого канала Иван Ургант приехал в Петербург на съемки своей передачи «Вечерний Ургант».
Обновлено в 13:05
Политика
Пошлины на американские товары ввела Индия
Власти Индии приняли решение о введении ввозных пошлин на товары, поставляемые из Соединенных Штатов.
Обновлено в 02:09
ЖКХ
Названа главная опасность квартир-студий
Покупка малогабаритных квартир-студий в строящихся ЖК может быть плохим вариантом решения жилищного вопроса из-за опасности формирования негативного социального окружения.
Обновлено в 15:15
Футбол
Сборные Парагвая и Катара сыграли вничью на Кубке Америки
Футболисты сборных Парагвая и Катара сыграли вничью в матче 1-го тура Кубка Америки, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 17:01
Экономика
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Деятельность Росимущества по вовлечению в арендные отношения федеральных земельных участков в 2017-2018 годы нельзя признать эффективной, говорится в отчете Счетной палаты (СП) РФ по итогам проверки.
Обновлено в 17:14
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит обслуживание рейсов после пропажи кота
Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила, что все процедуры обслуживания рейсов из Хабаровска в Москву будут тщательно проверены в связи с пропажей кота пассажирки.
Обновлено в 05:14
Авто
Кроссоверы займут 70% рынка к 2023 году
К 2023 году почти 70% рынка займут кроссоверы и внедорожники.
Обновлено в 08:32
Футбол
Бывший футболист «Динамо» Луценко стал игроком тульского «Арсенала»
Тульский футбольный клуб "Арсенал" подписал контракт с нападающим Евгением Луценко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 13:26
Технологии
В Сети появилась новая оптическая иллюзия с шарами
Обновлено в 15:20