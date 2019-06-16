Политика
Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на ГоланахВести.Ru 17:03
Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.
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"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", - написал Трамп в Twitter, где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.РИА Новости16:09
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Зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину
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