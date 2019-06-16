Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на ГоланахВести.Ru 17:03

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.

Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на Голанах

Армия и оружие «Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык» Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.

Армия и оружие Эксперты: ядерные державы модернизируют системы атомного оружия "Несмотря на общее сокращение в 2018 году числа ядерных боеголовок, все ядерные державы продолжают модернизацию своих ядерных арсеналов", — говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

Футбол «Зенит» не станет продлевать контракт с Лодыгиным По словам Медведева, Лодыгин покинет клуб после 30 июня, когда у него истечёт контракт с "Зенитом".

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Шоу-бизнес Самбурская на отдыхе отметилась снимком без макияжа Поклонники пожелали Самбурской во время отдыха «зарядить батареи» и обратили внимание, что актриса прекрасно выглядит без макияжа.

Хоккей Скоропостижно скончался бывший арбитр КХЛ Александр Черенков На 53-м году жизни скончался хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах КХЛ.

Здоровье В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.

Политика NYT ответила на обвинения Трампа из-за статьи об активизации кибератак Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.

Политика Зачем Киев намерен ввести анкетирование крымчан при въезде на Украину "Ввести опросы для украинцев" Напомним: после вхождения Крыма в состав России между полуостровом и украинскими территориями появилась государственная граница, которую власти Украины называют административной, — с их точки зрения, де-юре Крым остаётся частью страны.

Политика Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Общество Светофор для еды: ГОСТ для маркировки продуктов вводят в России ФИЦ питания и биотехнологии подготовил ГОСТ на так называемый "светофор" для еды, который будет информировать покупателей о доли в продуктах критически значимых веществ.

Авто Завод «Урал» собирается снова возобновить выпуск бескапотных машин В истории «Урала» уже была попытка осуществить серийное производство бескапотных грузовиков.

Технологии Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет» Пока онлайн-платформа функционирует в тестовом режиме. Полноценный запуск запланирован на конец года.

Политика Экстренно госпитализирован глава Дагестана Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве.

Армия и оружие Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.

Происшествия Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве «Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.