Политика

Трамп поблагодарил Израиль за присвоение его имени поселку на ГоланахВести.Ru 17:03

Президент США Дональд Трамп выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением о строительстве на Голанских высотах поселка и присвоении ему имени "Рамат-Трамп" ("Высоты Трампа") в честь президента США.
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"Благодарю премьер-министра Нетаньяху и государство Израиль за эту большую честь!", - написал Трамп в Twitter
, где опубликовал заявление посла США Дэвида Фридмана о торжественном заседании кабинета на Голанских высотах.
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