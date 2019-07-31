Вашингтон и Москва должны заключить сделку в сфере контроля над вооружениями, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью каналу C-Span. «Я думаю, мы собираемся в конечном итоге заключить сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями», — заявил президент США.

Трамп планирует заключить сделку с РФ по контролю над вооружениями

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