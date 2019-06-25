Политика
Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20РИА Новости вчера в 19:13
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 29 июня, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. Возможность того, что два лидера урегулируют торговый конфликт - одна из основных интриг саммита.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Политика
ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы оспорила полномочия российской делегации. Эту процедуру инициировала Грузия.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену
Девушка утверждала, что мужчина удерживал ее в квартире в Приморском районе, а также принуждал «реализовывать свои сексуальные желания».
Обновлено в 03:57
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Сочи
«В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе трое несовершеннолетних», — приводит «РИА Новости» уточнение МВД.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Общество
Мантуров тратит миллионы на президентские люксы, выявило расследование
Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Общество
В России предложили составить шорт-лист дефицитных рабочих профессий
Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.
Обновлено в 03:56
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта
Обновлено вчера в 21:46
Армия и оружие
Войска ЦВО приведены в полную боевую готовность по поручению Путина
Обновлено вчера в 05:30
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Происшествия
Взрывы на военном складе в Казахстане не прекратились
На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь продолжаются взрывы, тушение пожара приостановлено, сообщил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев.
Обновлено в 00:59
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Счастливая Ирина Шейк проводит время со своей мамой
Счастливая Ирина Шейк проводит время со своей мамой Поддержать пережившую развод дочь прилетела мать российской модели.
Обновлено в 02:53
Культура
Актёры МХАТа попросили Путина вернуть Дорониной должность худрука
Татьяна Доронина была художественным руководителем МХАТа имени Горького более 30 лет.
Обновлено вчера в 17:39
Шоу-бизнес
Навка высказалась о сыне Рудковской и Плющенко
Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка высказалась о сыне продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
В аварии на трассе М-5 в Челябинской области пострадали девять человек
На прошлой неделе рейсовый автобус столкнулся с бензовозом и асфальтовым катком в районе Златоуста в Челябинской области на трассе М-5 «Урал».
Обновлено в 04:12
Авто
IIHS назвал самые опасные системы помощи водителям
Электронные системы помощи водителю тоже могут быть опасными.
Обновлено в 00:32
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Обновлено вчера в 08:07
Экономика
Forbes: Qiwi в 2018 году заработала до 40% выручки на букмекерах
Более трети выручки в 2018 году Qiwi получила благодаря онлайн-букмекерам, сообщает Forbes со ссылкой на близкие к компании источники.
Обновлено в 03:28
Политика
Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии.
Обновлено в 02:39