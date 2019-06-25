Политика

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20РИА Новости вчера в 19:13

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 29 июня, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. Возможность того, что два лидера урегулируют торговый конфликт - одна из основных интриг саммита.
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Названа дата встречи Трампа и Си Цзиньпина

Газета.Ruвчера в 21:52

В США заявили, что Трамп готов к любому исходу переговоров Си Цзиньпином на G20

ТАССвчера в 21:02

Трамп планирует на саммите G20 встретиться с Си Цзиньпином и саудовским принцем

Росбалтвчера в 20:33

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита G20

Аргументы и Фактывчера в 20:54

В Белом доме сообщили о возможной встрече лидеров США и КНР 29 июня

Интерфаксвчера в 20:12

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Си Цзиньпином

Известиявчера в 19:36

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20

РИА Новостивчера в 19:13
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:26, Вашингтон
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Ловца покемонов в храме задержали за пикет на Красной площади

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В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Общество

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Отмечается, что Минпромторг за 2016 – 2017 годы потратил на проживание своих представителей в ходе зарубежных рабочих поездок минимум 19,2 млн руб. Министр промышленности и торговли в ходе командировок жил в президентских люксах пятизвездочных отелей.
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Происшествия

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Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

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Обновлено вчера в 17:49
Общество

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Кроме создания шорт-листа дефицитных рабочих профессий, Зубарев предлагает обновить образовательные программы в ссузах (средних специальных учебных заведениях), наладить контакт между учебными заведениями и работодателями, а также провести масштабную рекламную кампанию для повышения престижа рабочих профессий.
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Политика

На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном

Национальная гвардия Украины проведет служебное расследование из-за использования российской песни на выпускном вечере курсантов в Харькове, сообщила во вторник пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

В Тольятти возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство.
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Космос

Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты

Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
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Происшествия

В Ницце пассажирский самолёт врезался в здание аэропорта

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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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