Политика

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20РИА Новости вчера в 19:13

Президент США Дональд Трамп, скорее всего, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 29 июня, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. Возможность того, что два лидера урегулируют торговый конфликт - одна из основных интриг саммита.
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Трамп готов к любому исходу переговоров с Си Цзиньпином

REGNUMвчера в 21:36

В Белом доме сообщили о возможной встрече лидеров США и КНР 29 июня

Интерфаксвчера в 20:12

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита G20

Аргументы и Фактывчера в 20:54

Трамп планирует на саммите G20 встретиться с Си Цзиньпином и саудовским принцем

Росбалтвчера в 20:33

В США заявили, что Трамп готов к любому исходу переговоров Си Цзиньпином на G20

ТАССвчера в 21:02

Белый дом подтвердил встречу Трампа с Си Цзиньпином

Известиявчера в 19:36

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20

РИА Новостивчера в 19:13
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:52, Вашингтон
Происшествия

В Ницце самолет врезался в здание аэропорта

Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
ЖКХ

«Сдули весь воздух»: Беглов объяснил снижение некоторых тарифов ЖКХ

Беглов объяснил, что добиться такого результата удалось благодаря устранению «бесхозяйственности», если не сказать хуже.
Обновлено в 03:26
Авто

Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе

Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России

Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Авто

Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos

Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия

Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург

Обновлено в 03:27
Происшествия

Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти

В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Здоровье

На сладости и сыры предложили распространить маркировку «светофор»

Обновлено в 01:56
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой

В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол

Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки

На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, завершился групповой этап по итогам которого были сформированы пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:44
Общество

Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Космос

«Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен

Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа.
Обновлено вчера в 22:21
Религия

Представители поместных православных церквей поддержали УПЦ

Представители 11 поместных православных церквей поддержали каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Обновлено в 03:28
Общество

Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле

Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
Политика

Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии

Обновлено вчера в 12:11
Космос

«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»

Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Энергетика

Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо

Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Общество

Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

Обновлено в 02:17
Экономика

Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт

Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Общество

В России два школьника набрали на ЕГЭ по 400 баллов

По данным Голиковой, максимальное количество баллов по четырем экзаменам — 400 — набрали два человека, по трем — 30 человек и по двум — 445 человек.
Обновлено вчера в 09:00
Гаджеты

Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма

Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено 23 июня в 11:11
Политика

Киев ответил на условие РФ по транзиту газа

Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым

Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Общество

Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию

Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Соловьев оскорбил покойного Доренко

Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 02:50
Происшествия

DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море

Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в бикини

На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
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Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на водителя такси, который сутки удерживал ее в квартире.
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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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