Политика
Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20РИА Новости вчера в 19:13
Президент США Дональд Трамп, скорее всего, встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 29 июня, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. Возможность того, что два лидера урегулируют торговый конфликт - одна из основных интриг саммита.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:52, Вашингтон
Происшествия
В Ницце самолет врезался в здание аэропорта
Самолет кувейтской авиакомпании Kuwait Airways врезался в здание международного аэропорта Ниццы во Франции после приземления, пострадавших нет, говорится в заявлении авиакомпании.
Обновлено в 02:03
ЖКХ
«Сдули весь воздух»: Беглов объяснил снижение некоторых тарифов ЖКХ
Беглов объяснил, что добиться такого результата удалось благодаря устранению «бесхозяйственности», если не сказать хуже.
Обновлено в 03:26
Авто
Британский автомеханик установил рекорд скорости на тракторе
Мартин установил новый рекорд скорости среди сельскохозяйственных тракторов, разогнав массивную машину до 167 километров в час.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия делегации России
Во время летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) несколько участников попытались оспорить полномочия делегации из России, передает ТАСС.
Обновлено в 04:35
Авто
Раскрыты все характеристики нового кроссовера Kia Seltos
Напомним, в США и Южной Корее продажи KIA Seltos начнутся до конца 2019 года. До России конкурент «Креты» доберется только в 2020 году.
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
Шесть детей отравились в поезде из Анапы в Екатеринбург
Обновлено в 03:27
Происшествия
Чемпион-дзюдоист убит в Тольятти
В Тольятти убит чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих газировкой
В Москве задержали подозреваемого в отравлении прохожих на улице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:01
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
Определились четвертьфинальные пары Кубка Америки
На Кубке Америки по футболу, который проходит в Бразилии, завершился групповой этап по итогам которого были сформированы пары 1/4 финала.
Обновлено в 01:44
Общество
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней лета
Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля и начале августа.
Обновлено в 02:58
Космос
«Самый сложный запуск» ракеты Falcon Heavy отложен
Запуск Falcon Heavy, который Илон Маск ранее назвал одним из самых сложных в истории ракеты, отложен на три часа.
Обновлено вчера в 22:21
Религия
Представители поместных православных церквей поддержали УПЦ
Представители 11 поместных православных церквей поддержали каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Обновлено в 03:28
Общество
Роспотребнадзор напомнил права покупателя при дистанционной торговле
Продавец обязан информировать покупателя о товаре в полной и доступной форме, в том числе при дистанционной торговле.
Обновлено в 03:13
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено вчера в 12:11
Космос
«Роскосмос» опроверг данные о нештатной ситуации при посадке «Союза»
Ранее в ходе трансляции на сайте NASA комментатор сказал, что произошёл отказ основного коллектора двигательной установки корабля, однако автоматика успешно перешла на резервный коллектор.
Обновлено в 04:27
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Правительство не намерено продлевать с нефтяными компаниями соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 04:37
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
Сбербанк запустил денежные переводы с кредитных карт
Сбербанк запустил сервис денежных переводов с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами.
Обновлено в 01:00
Общество
В России два школьника набрали на ЕГЭ по 400 баллов
По данным Голиковой, максимальное количество баллов по четырем экзаменам — 400 — набрали два человека, по трем — 30 человек и по двум — 445 человек.
Обновлено вчера в 09:00
Гаджеты
Создатель USB объяснил самую раздражающую особенность разъёма
Американский инженер индийского происхождения Аджай Бхатт (Ajay Bhatt), один из создателей USB, заявил, что прекрасно знает об этой проблеме, и объяснил, почему по-другому сделать не удалось.
Обновлено 23 июня в 11:11
Политика
Киев ответил на условие РФ по транзиту газа
Ранее сообщалось, что в России назвали условие сохранения транзита газа через Украину.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Президент Ирана назвал Белый дом умственно отсталым
Президент Ирана Хасан Роухани считает, что санкции Вашингтона против Тегерана — это акт отчаяния со стороны США.
Обновлено в 03:59
Общество
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Журналистские расследования заставили генерал-полковника ФСБ Алексея Дорофеева срочно переоформить его элитную недвижимость в собственность Российской Федерации.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Соловьев оскорбил покойного Доренко
Владимир Соловьёв назвал скончавшегося в мае журналиста Сергея Доренко предателем, сообщает Ura.ru.
Обновлено в 02:50
Происшествия
DPA: Владимира Кличко спасли с горящей яхты в Средиземном море
Испанская береговая охрана спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Веры Брежневой показала идеальную фигуру в бикини
На фото, которым дочь Веры Брежневой поделилась с подписчиками она позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Россиянка обвинила таксиста в изнасиловании и удержании в плену
Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась в полицию на водителя такси, который сутки удерживал ее в квартире.
Обновлено в 03:57