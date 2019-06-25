Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита G20Аргументы и Факты вчера в 20:54

Встреча должна состояться в заключительный день форума Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Японии, сообщает РИА Новости.

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита G20

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