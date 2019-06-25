Политика
Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита G20Аргументы и Факты вчера в 20:54
Встреча должна состояться в заключительный день форума Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Японии, сообщает РИА Новости.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 02:58, Вашингтон
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
В Башкирии от удара молнии погибла женщина
Обновлено в 02:27
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
МИД Украины назвал недопустимой уступкой решение ПАСЕ по России
Украинский МИД считает, что принятая ПАСЕ резолюция, которая открывает возвращение российской делегации в организацию, является «недопустимой уступкой», говорится в комментарии на сайте ведомства.
Обновлено в 01:52
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору смеси для детского питания
В результате проведения экспертизы, специалисты Роскачества установили, что самым качественным продуктом является питание от торговой марки «Беллакт оптимум 1» из Белоруссии.
Обновлено в 01:56
Политика
МИД исходит из того, что встреча Путина и Трампа на G20 состоится
Россия исходит из того, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Осаке состоится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Обновлено в 02:18
Политика
Глава Ингушетии Евкуров подает в отставку
С просьбой о досрочном сложении полномочий главы Ингушетии намерен обратиться к президенту России Владимиру Путину Юнус-бек Евкуров.
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Известного дзюдоиста застрелили в Тольятти
Чемпион Самарской области по дзюдо Евгений Кушнир погиб от выстрела в голову во время уличной драки в Тольятти, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на "Регион Опlіпе".
Обновлено вчера в 18:07
Авто
Британец разогнал трактор до 167 километров в час
Британский гонщик и автомеханик Гай Мартин разогнал сельскохозяйственный трактор до 167 километров в час, побив рекорд скорости среди этого типа техники, пишет журнал "За рулем".
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Более 10 кг героина изъяли у преступной группы в Самарской области
Канал поставок наркотиков, организованный преступной группой, пресекли в Самарской области, изъято более 10 кг героина.
Обновлено в 02:17
Экономика
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
Клиентам Сбербанка разрешили переводить деньги с кредитных карт на дебетовые, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу банка.
Обновлено в 02:11
Футбол
Бузова предложила работу Глушакову
Обновлено в 02:10
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Спорт
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут в Италии
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Обновлено вчера в 12:37
Экономика
Чиновникам изменят систему оплаты труда и ужесточат требования найма
Указ президента РФ "Об основных направлениях развития госслужбы" требует от правительства в 2020-2021 годах поменять структуру зарплат чиновников, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:53
Происшествия
Число погибших от взрывов в Казахстане выросло
Обновлено в 00:00
Экономика
Правительство выделило средства на общежития СФУ
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому правительство РФ предоставит 1,685 миллиарда рублей на строительство общежитий студенческого городка Сибирского федерального университета (СФУ), соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Госиспытания новейшего БТР К-16 «Бумеранг» стартуют в июле 2019 года
Государственные испытания новейшего бронетранспортера К-16 на перспективной платформе «Бумеранг» начнутся уже в июле.
Обновлено в 01:57
Наука
Ученые УрФУ решили создать беспохмельное пиво с водорослями
Обновлено в 00:50
Общество
Россияне считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности
Более 80% опрошенных россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 21:07
Авто
Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego
На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
Обновлено вчера в 04:07
Космос
Нештатная ситуация произошла при спуске «Союза» с орбиты
Во время спуска пилотируемого корабля "Союз МС-11" с околоземной орбиты произошла нештатная ситуация.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Москве задержали отравившего более 20 человек газировкой мужчину
По данным полиции, задержанный предлагал прохожим в центре столицы угоститься отравленной газировкой.
Обновлено в 02:18
Экономика
Стало известно, когда поднимут пенсии на Украине
Глава правительства Украины отметил, что это станет очередным этапом перерасчета пенсий, в дальнейшем увеличение пенсионных начислений будет осуществляться в автоматическом режиме.
Обновлено в 02:07
Кино
Дэнни Бойл работает над третьей частью «28 дней спустя»
Режиссёр Дэнни Бойл («На игле») объявил о работе над третьей частью зомби-ужастика «28 дней спустя».
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе
Обновлено вчера в 16:37
Политика
Трамп захотел разорвать договор с Японией
Президент США Дональд Трамп раздумывает о прекращении договора с Японией о безопасности.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
Принципиально новый проект авианосца представят на «Армии-2019»
Крыловский государственный научный центр представит принципиально новый концепт-проект авианосца, который по характеристикам превзойдет свой британский аналог — «Королеву Елизавету».
Обновлено в 02:49
Энергетика
Правительство не планирует продлевать заморозку цен на топливо
Кабмин не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на топливо, сообщает ТАСС со ссылкой на несколько источников в нефтяных компаниях и участвующих в переговорах министерствах.
Обновлено в 02:27