Политика
Трамп планирует повысить в пять раз плату за размещение войск СШАИзвестия вчера в 23:36
Союзники США, на территории которых размещены американские войска, могут начать платить за это в пять раз больше. О такой инициативе главы Белого дома Дональда Трампа стало известно газете The Washington Post.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп со своими помощниками разработал формулу, по которой, по его мнению должна производиться оплата размещения американских войск в странах-союзниках, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.Коммерсантъ03:51
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