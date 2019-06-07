Политика

Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положениеФАН 01:53

Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение. В феврале 2019 года Вашингтон объявил режим ЧП, чтобы использовать 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса. Решение Трампа заблокировало работу правительства на 34 дня.
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The Hill: Трамп хочет задействовать режим ЧП для введения пошлин в отношении Мексики

Коммерсантъ00:55

Трамп планирует объявить в США новое чрезвычайное положение, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:57

СМИ: Трамп планирует вновь ввести режим ЧП для применения пошлин в отношении Мексики

ТАССвчера в 18:52

Hill: Трамп решил вновь ввести режим ЧП в США

Газета.Ruвчера в 19:05

Трамп объяснил решение ввести пошлины в отношении Мексики

RT на русскомвчера в 18:54

Трамп намерен объявить режим ЧП, чтобы ввести пошлины в отношении Мексики

РЕН ТВвчера в 18:53

Дональд Трамп планирует объявить о введении нового режима ЧП

Эхо Москвывчера в 19:07
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:51, Ашберн
Музыка

«ВКонтакте» запустила музыкальный чарт «Шнур»

Обновлено в 05:37
Футбол

Канте пропустит два матча сборной Франции из-за травмы

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте покинул расположение команды из-за травмы колена.
Обновлено в 06:27
Общество

Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Наука

Представлен первый авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Армия и оружие

МВД Украины подтвердило гибель в Донбассе двух боевиков «Азова»*

Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

Обновлено 05 июня в 01:59
Общество

Бари Алибасова ввели в медикаментозный сон

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в медикаментозный сон, он будет находиться в этом состоянии по меньшей мере до утра.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

В Нью-Йорке задержали мужчину, который хотел устроить взрыв на Таймс-сквер

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который готовился устроить взрыв в центральной части Манхэттена в Нью-Йорке, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в полиции.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

ВМС США обвинили российский корабль в инциденте в Филиппинском море

Как сообщал "Интерфакс", ранее российские военные заявили об опасных действиях американского крейсера в Восточно-Китайском море, которые едва не привели к столкновению с большим противолодочным кораблем "Адмирал Виноградов".
Обновлено в 06:45
Политика

Итоговая стоимость Nord Stream 2 не превысит $8,5 млрд

Итоговая сумма инвестиций в реализацию проекта "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) на сегодняшний день оценивается в $8,5 млрд и может быть уменьшена.
Обновлено в 04:34
Общество

В Севастополе из-за ливня обвалилась подпорная стена

В Севастополе из-за ливня обвалилась одна из подпорных стен. Фотографии очевидцев появились в социальных сетях днём 7 июня.
Обновлено в 06:04
Общество

Горячую воду в России пообещали отключать раз в два года

Замглавы Минстроя сообщил, что в некоторых регионах страны и ряде районов Москвы горячую воду уже отключают один раз в два года.
Обновлено в 06:13
Футбол

«Манчестер Сити» предложил Канселу 5-летний контракт

В прошлом сезоне Канселу провел 25 матчей в Серии А, отметившись 1 голом и 5 ассистами. Список всех трансферов на "Евро-Футбол.ру"
Обновлено в 06:04
Общество

Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости

По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Экономика

Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб

Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Бари Алибасов написал завещание

Обновлено вчера в 07:43
Экономика

Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Состояние Бари Алибасова остается под вопросом

Вчера вечером, 3 июня, срочно был госпитализирован известный музкант и продюсер, 71-летний Бари Алибасов, в свое время создавший группу «На-На».
Обновлено 05 июня в 02:30
Происшествия

Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей

По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега

Обновлено в 03:57
Кино

Экранизация Uncharted выйдет в декабре 2020 года

Обновлено в 04:27
Происшествия

В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено в 03:45
Экономика

Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Экономика

Роскомнадзор пригрозил Google новыми штрафами

"С Google все просто: либо они начнут обратно наращивать количество удаленных материалов, либо мы их опять оштрафуем - был штраф 500 000 тысяч рублей, будет 700 000", - сказал Жаров.
Обновлено в 03:58
Авто

«Авилон» присоединился к сети Peugeot-Citroen

Портфель ГК «Авилон» пополнился новыми марками. Компания открыла дилерский центр Peugeot и Citroen.
Обновлено в 04:47
Футбол

«Ливерпуль» представил гостевую форму на новый сезон

Обновлено в 04:28
Политика

СП: Минздрав не смог выполнить майские указы в полной мере

Как ранее писал News.ru, майские указы, связанные с повышением зарплаты младшему и среднему медперсоналу, почти полностью выполнены и говорить о срыве исполнения программы неверно.
Обновлено в 04:00
Технологии

Российские ученые помогут Amazon в разработке искусственного интеллекта

Команда специалистов из Московского физико-технического института стала участником конкурса Alexa Prize Socialbot Grand Challenge, в рамках которого она получит 250 тысяч долларов США от компании Джеффа Безоса на разработку разговорного искусственного интеллекта.
Обновлено в 05:14
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