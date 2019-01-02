Энергетика

Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
РИА Новости
вчера в 18:02

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
РИА Новостивчера в 18:02

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Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году

Известиявчера в 22:34

Трамп ожидает понижения цен на газ в Новом году

Комсомольская правда00:02

"Это было бы хорошо!" Трамп заявил, что ждёт снижения цен на газ в 2019 году

Life.ruвчера в 22:47

Трамп ожидает снижения цен на бензин в США в 2019 году

Российская газета02:22

Трамп ждёт снижения цен на газ

News.ruвчера в 19:18

Дональд Трамп ожидает снижения цен на бензин в 2019 году

Коммерсантъвчера в 18:31

Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году

РИА Новостивчера в 18:02
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Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в скором времени перестанет работать на некоторых операционных системах для мобильных телефонов.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Число погибших в Магнитогорске достигло 18

В Магнитогорске число погибших в результате обрушения подъезда многоэтажки увеличилось до 18 человек.
Обновлено в 04:23
Общество

Двое россиян выиграли по 500 млн рублей в «Русское лото»

Обновлено в 05:32
Политика

Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем

Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено вчера в 11:45
Происшествия

В Донецке подорвали опору железнодорожного моста

"В Пролетарском районе Донецка, на перегоне Чумаково-Ларино, 27 километр, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь", — рассказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:35
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии спасенного в Магнитогорске мальчика

Состояние ребенка, которого нашли под завалами рухнувшего подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске, остается стабильно тяжелым, рассказала журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 05:17
Кино

Актер Владимир Дыховичный скончался в возрасте 30 лет

Актер Владимир Иванович Дыховичный скончался в возрасте 30 лет.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

В Дании шесть человек погибли при железнодорожной аварии на мосту

Несколько человек стали жертвами аварии на железнодорожном мосту Большой Бельт в Дании. Об этом сообщается в Twitter датской полиции.
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Опубликовано фото новейшего самоходного орудия для российских ВДВ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), который входит в госкорпорацию «Ростех», впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос».
Обновлено в 05:38
Экономика

Счетная палата оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году на уровне 0-0,4%

Рост реальных доходов россиян составил в 2018 году 0-0,4% по сравнению с предыдущим годом согласно декабрьским оценкам Счетной палаты (СП).
Обновлено в 05:12
Происшествия

Разбор завалов на месте ЧП в Магнитогорске вновь приостановили

В среду, 2 января, спасателям вновь пришлось приостановить поисково-спасательную операцию на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 05:34
Транспорт

В Москве выросли тарифы на проезд в общественном транспорте

В среду, 2 января, в Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Виталий Кличко не поверил в розыгрыш о «Порошенко под столом»

Обновлено в 02:11
Политика

Аксенов: бандеровская идеология разрушит Украину

Обновлено в 04:49
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали дерзким

Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

В ДНР заявили о захвате в плен украинского силовика

Заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что ополченцы взяли в плен украинского силовика, который в составе боевой группы пытался проникнуть на территорию ДНР.
Обновлено в 05:34
Спорт

WADA не исключило отмены решения о восстановлении РУСАДА в правах

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не исключило, что РУСАДА может быть вновь лишено статуса соответствия кодексу организации, поскольку до 31 декабря 2018 года не было выполнено требование о предоставлении доступа к допинг-пробам в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

В ДТП в Ленинградской области погибли четыре человека

В результате аварии в Лодейнопольском районе Ленинградской области погибли четыре человека, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Космос

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы

Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Теннис

Шарапова поддержала выбывшую из-за травмы соперницу

Россиянка Мария Шарапова поддержала выбывшую из-за травмы китаянку Синьюй Ван, которая не смогла продолжить матч, передает "Советский спорт".
Обновлено в 06:03
Наука

В Сибири продолжат эксперименты по созданию плазменного двигателя

Ранее в холдинге "Энергомаш" заявили, что готовы создать макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) большой мощности и стенд для его испытаний, такие агрегаты могли бы найти применение в космической отрасли.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

В Москву доставили спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца

Обновлено вчера в 14:52
Футбол

«Челси» подписал полузащитника «Боруссии» Пулишича

Лондонский "Челси" оформил сделку с дортмундской "Боруссией", в результате которой приобрел полузащитника немецкого клуба Кристиана Пулишича.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом

Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Политика

Задержанного ФСБ за шпионаж американца уволили из армии за воровство

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже, был уволен из рядов вооруженных сил США за воровство, сообщила газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Число погибших при обрушении дома в Магнитогорске увеличилось до 11

В результате обрушения части жилого дома в Магнитогорске погибли 11 человек.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске

Прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 15:53
Общество

Россиянам официально разрешили собирать валежник

Закон о бесплатном сборе валежника в лесах вступил в силу 1 января 2019 года.
Обновлено в 01:18
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