Энергетика
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Энергетика
АЭС России в 2018 году вышли на новый рекорд выработки электроэнергии
Российские атомные электростанции (АЭС, филиалы концерна "Росэнергоатом") в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии - 204,275 млрд кВт/ч.
Обновлено в 09:53
Энергетика
Катар вышел из ОПЕК после 57 лет членства в организации
Катар был одним из 15 членов ОПЕК на протяжении 57 лет.
Обновлено вчера в 23:48
Энергетика
На Украине на 16,6% выросли тарифы на отопление
Национальная комиссия Украины, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 10 декабря 2018 года повысила для населения тарифы на отопление с 1 января 2019 года в среднем на 16,6% в связи с повышением стоимости газа для нужд населения.
Обновлено в 02:00
Энергетика
В России подняли ставки акцизов на бензин
С 1 января России повысились ставки акцизов на многие товары, среди которых моторное топливо, а также средние дистилляты.
Обновлено в 00:38
Энергетика
В РФ снижаются ставки таможенных пошлин на нефть
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, направленный на снижение максимальной ставки вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 23:00
Энергетика
Цена российского газа для Армении с 1 января 2019 года составит $165
В 2018 году Армения закупала газ на границе с Россией по 150 долларов за тысячу кубометров Цена газа из РФ на границе Грузии и Армении с 1 января 2019 года составит 165 долларов за одну тысячу кубометров, сообщил в понедельник "Газпром".
Обновлено вчера в 09:20
Энергетика
«Нафтогаз» назвал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
Стала известна сумма финансовых претензий украинского "Нафтогаза" к российской корпорации "Газпром".
Обновлено 30.12.18 в 03:00
Энергетика
«Совкомфлот» заказал на верфи «Звезда» три СПГ-танкера
Группа компаний «Совкомфлот» разместила на судостроительном комплексе «Звезда» заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов нового поколения, которые будут использовать экологически чистое газомоторное топливо (СПГ) в качестве основного.
Обновлено 30.12.18 в 19:19
Энергетика
Прогноз: нефть проследит за стартом новой сделки ОПЕК+
Напомним, 7 декабря в Вене, в связи с усилившейся дестабилизацией на нефтяном рынке, участники сделки ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в сутки.
Обновлено 30.12.18 в 03:17
Энергетика
С 1 января подорожает электричество
С 1 января в Саратовской области подорожает электроэнергия для граждан.
Обновлено вчера в 09:09
Энергетика
Нефтяники Красноярского края установили рекорд по добыче нефти
Зубарев уточнил, что с осени в Госдуме обсуждается проект создания в Восточной Сибири нового нефтегазохимического кластера, который займется переработкой нефти, добываемой на месторождениях в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 04:00
Энергетика
Зангане: Иран нарастит производство бензина
Иран увеличит производство бензина до ста миллионов литров в день, заявил министр нефти страны Биджан Намдар Зангане.
Обновлено вчера в 03:00
Энергетика
В России стремительно заканчиваются запасы нефти
Старые, еще советские месторождения стремительно истощаются, а новых залежей с легкой и дешевой для извлечения нефтью обнаружить не удается, пишет Finanz.Ru.
Обновлено 29.12.18 в 20:43
Энергетика
ООО «Газпром трансгаз Ухта» введены новые производственные объекты
С 24 по 25 декабря в ООО "Газпром трансгаз Ухта" были введены компрессорные цеха: на КС-42 "Ярынская" мощность увеличилась на 80 МВт, на КС-43 "Гагарацкая" — на 75 МВт (Воркутинское ЛПУМГ), на КС-45 "Усинская" мощность увеличилась на 75 МВт, на КС-47 "Сынинская" — 96 МВт (Печорское ЛПУМГ).
Обновлено вчера в 07:34
Энергетика
Утвержденный правительством Таджикистана антикризисный план вступает в силу с 1 января
Антикризисный план мероприятий, утвержденный правительством Таджикистана, вступает в силу с 1 января.
Обновлено вчера в 17:42