Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.

Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году

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Энергетика Энергетика В РФ снижаются ставки таможенных пошлин на нефть Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, направленный на снижение максимальной ставки вывозных таможенных пошлин на нефть, сообщает ИА REGNUM.

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Энергетика Энергетика Нефтяники Красноярского края установили рекорд по добыче нефти Зубарев уточнил, что с осени в Госдуме обсуждается проект создания в Восточной Сибири нового нефтегазохимического кластера, который займется переработкой нефти, добываемой на месторождениях в Красноярском крае и Иркутской области.

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Энергетика Энергетика ООО «Газпром трансгаз Ухта» введены новые производственные объекты С 24 по 25 декабря в ООО "Газпром трансгаз Ухта" были введены компрессорные цеха: на КС-42 "Ярынская" мощность увеличилась на 80 МВт, на КС-43 "Гагарацкая" — на 75 МВт (Воркутинское ЛПУМГ), на КС-45 "Усинская" мощность увеличилась на 75 МВт, на КС-47 "Сынинская" — 96 МВт (Печорское ЛПУМГ).