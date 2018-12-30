Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.

Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году

Происшествия Происшествия Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

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Происшествия Происшествия В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть погибшие На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Правды взорвалось маршрутное такси, причем все, кто находился в нем — три человека — погибли.

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Происшествия Происшествия Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву

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