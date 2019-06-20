Трамп ответил на вопрос о возможности удара по ИрануМосква 24 вчера в 14:24

Дональд Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.

Трамп ответил на вопрос о возможности удара по Ирану

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