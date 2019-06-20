Политика
Трамп ответил на вопрос о возможности удара по ИрануМосква 24 вчера в 14:24
Дональд Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
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Происшествия
В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося
60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Политика
Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами
Обновлено вчера в 18:27
Экономика
Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФО
Проблему дороговизны авиабилетов на Дальнем Востоке предложено решать обнулением сборов за аэропортовое обслуживание самолётов.
Обновлено в 00:22
Политика
Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева
Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».
Обновлено вчера в 07:07
Общество
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые
Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
РФ посягает на «архитектуру европейской безопасности», заявили в НАТО
Нельзя позволить России «разрушить архитектуру европейской безопасности», полагают в Оборонном колледже НАТО.
Обновлено в 01:04
Футбол
Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки
Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за поломки батареи
Старые батареи в устройствах заменят бесплатно. При этом отзыв Apple не затронул MacBook Pro с 15-дюймовым дисплеем.
Обновлено в 00:44
Общество
Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»
Обновлено в 00:46
Наука
Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться
Обновлено вчера в 15:59
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье
Обновлено вчера в 07:22
Общество
В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости сообщил, что Минприроды предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Здоровье
Женщина «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь
13-летний житель Великобритании Джордж Эшби попросил свою работающую врачом мать послушать его стетоскопом.
Обновлено в 01:18
Политика
Минобороны РФ встало на защиту военных памятников
Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Спорт
После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным
Обновлено вчера в 22:36
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Политика
На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Космос
Нибиру уничтожила магнитное поле Солнца: радиоактивный слой направился к Земле
Магнитное поле жизненно важного светила, несмотря на собственную крепость, не выдержало натиска планеты-убийцы, что стало причиной его уничтожения.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие
На Дальнем Востоке впервые проводят комплексные мобилизационные учения
Комплексные мобилизационные учения впервые проводятся на Дальнем Востоке.
Обновлено в 00:35
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе
Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Здоровье
Минздрав Москвы рассказал о способах предотвращения теплового удара
В ведомстве сообщили, что с начала июня врачи совершили более 30 выездов по различным направлениям с жалобами на тепловой удар.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Пожизненную пенсию смогут получать участники новой пенсионной системы
Как сообщает РБК, участники системы ИПК смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа.
Обновлено вчера в 02:00
Шоу-бизнес
В Сети появилось архивное видео с Алиной Кабаевой
Фан-клуб Алины Кабаевой в Instagram опубликовал архивное видео гимнастки.
Обновлено вчера в 13:25