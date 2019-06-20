Политика

Трамп ответил на вопрос о возможности удара по ИрануМосква 24 вчера в 14:24

Дональд Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану после нападения на танкеры в Оманском заливе и атаки на беспилотник.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп выступил с заявлением по вопросу удара по Ирану

Газета.Ruвчера в 14:53

Трамп усомнился в преднамеренности удара Ирана по беспилотнику США

РБКвчера в 19:07

Трамп прокомментировал возможность удара по Ирану

РИА Новостивчера в 13:10

Трамп прокомментировал уничтожение Ираном беспилотника ВВС США

Известиявчера в 21:54

Трамп допустил, что Иран мог сбить БПЛА США по ошибке

RT на русскомвчера в 13:41

Трамп не исключил, что ВС Ирана могли сбить американский беспилотник по ошибке

ТАССвчера в 13:04

Трамп назвал «большой ошибкой» решение Ирана сбить беспилотник США

Коммерсантъвчера в 10:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Происшествия

В Ленобласти мужчина погиб из-за дважды сбитого лося

60-летний мужчина сбил лося на автодороге. После происшествия водитель вышел на трассу, видимо, чтобы прийти в себя.
Обновлено в 00:25
Политика

Протестующих в Тбилиси начали разгонять водометами

Обновлено вчера в 18:27
Экономика

Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФО

Проблему дороговизны авиабилетов на Дальнем Востоке предложено решать обнулением сборов за аэропортовое обслуживание самолётов.
Обновлено в 00:22
Политика

Путин: Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что единственным экономистом 90-х у власти в России является глава Счетной палаты Алексей Кудрин, да и тот «дрейфует в сторону советника президента России по экономическим вопросам Сергея Глазьева».
Обновлено вчера в 07:07
Общество

Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина, заявляют ученые

Примерно каждая третья девушка соглашается пойти на свидание с мужчиной не из-за романтических чувств, а из-за того, что это позволит им бесплатно пообедать или поужинать.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие

РФ посягает на «архитектуру европейской безопасности», заявили в НАТО

Нельзя позволить России «разрушить архитектуру европейской безопасности», полагают в Оборонном колледже НАТО.
Обновлено в 01:04
Футбол

Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки

Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест бизнесмена Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате средств банка "Кредитный экспресс", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.
Обновлено вчера в 23:25
Гаджеты

Apple отзывает MacBook Pro из-за поломки батареи

Старые батареи в устройствах заменят бесплатно. При этом отзыв Apple не затронул MacBook Pro с 15-дюймовым дисплеем.
Обновлено в 00:44
Общество

Новую протечку в Тушинском тоннеле нашел «Коммерсантъ»

Обновлено в 00:46
Наука

Исследователи подтвердили: нарвалы и белухи могут скрещиваться

Обновлено вчера в 15:59
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Согласно статистике Минздрава РФ за 2018 год, чаще всего россияне умирают от рака поджелудочной железы.
Обновлено в 00:47
Политика

Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено вчера в 15:06
Общество

Путину показали выпуск косаток из «китовой тюрьмы» в Приморье

Обновлено вчера в 07:22
Общество

В Минприроды предложили ежегодно сокращать потребление пластика

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин в беседе с РИА Новости сообщил, что Минприроды предлагает ежегодно сокращать потребление пластика в России.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Умерла теща продюсера Бари Алибасова

Сын российского продюсера Бари Алибасова сообщил, что два дня назад, во вторник, 18 июня, скончалась теща основателя группы "На-на".
Обновлено вчера в 14:31
Здоровье

Женщина «в шутку» послушала сына стетоскопом и спасла ему жизнь

13-летний житель Великобритании Джордж Эшби попросил свою работающую врачом мать послушать его стетоскопом.
Обновлено в 01:18
Политика

Минобороны РФ встало на защиту военных памятников

Другой законопроект Минобороны предлагает установить уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, стел и других мемориальных сооружений, установленных в честь защитников Отечества.
Обновлено вчера в 23:16
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 22:36
Политика

ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма

ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Политика

На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма

Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
Обновлено вчера в 17:44
Космос

Нибиру уничтожила магнитное поле Солнца: радиоактивный слой направился к Земле

Магнитное поле жизненно важного светила, несмотря на собственную крепость, не выдержало натиска планеты-убийцы, что стало причиной его уничтожения.
Обновлено вчера в 23:03
Армия и оружие

На Дальнем Востоке впервые проводят комплексные мобилизационные учения

Комплексные мобилизационные учения впервые проводятся на Дальнем Востоке.
Обновлено в 00:35
Авто

Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Мила Кунис и Эштон Катчер ответили на слухи о разводе

Актеры воспитывают двоих детей: дочь Изабель (4 года) и сына Димитрия Портвуда (2 года).
Обновлено вчера в 23:06
Здоровье

Минздрав Москвы рассказал о способах предотвращения теплового удара

В ведомстве сообщили, что с начала июня врачи совершили более 30 выездов по различным направлениям с жалобами на тепловой удар.
Обновлено вчера в 10:35
Экономика

Пожизненную пенсию смогут получать участники новой пенсионной системы

Как сообщает РБК, участники системы ИПК смогут рассчитывать на пожизненную негосударственную пенсию через 30 лет после первого платежа.
Обновлено вчера в 02:00
Шоу-бизнес

В Сети появилось архивное видео с Алиной Кабаевой

Фан-клуб Алины Кабаевой в Instagram опубликовал архивное видео гимнастки.
Обновлено вчера в 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное