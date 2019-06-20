Политика
Трамп ответил на вопрос о возможности удара по ИрануRT на русском 12:52
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о возможном ударе по Ирану, заявил, что об этом скоро станет известно. «Скоро узнаете», — сказал Трамп журналистам, принимая канадского премьера Джастина Трюдо в Белом доме.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 13:28, Ашберн
Политика
Конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады
Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон заподозрили в беременности
Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Политика
Зеленский заявил, что украинские олигархи согласились помочь стране
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы.
Обновлено в 09:45
Музыка
Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima
Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.
Обновлено в 10:46
Космос
Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО
На представленных кадрах демонстрируется НЛО размером с небольшой автомобиль, летающий рядом с самолетом.
Обновлено в 04:15
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал о поступке, за который ему стыдно.
Обновлено в 11:39
Футбол
Эдегор прилетел в Германию для подписания контракта с «Байером»
По информации AD, 20-летний футболист подпишет контракт с «Байером». Он вместе с отцом прилетел в Дюссельдорф.
Обновлено в 11:33
Футбол
«Краснодар» объявил о трансфере футболиста сборной Голландии
Обновлено в 12:16
Политика
Премьер Малайзии назвал расследование по MH17 антироссийским
Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что представленные результаты по делу о крушении рейса MH17 под Донецком политизированы и направлены против России.
Обновлено в 04:10
Экономика
BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров
BCG опубликовала мировой рейтинг компаний по доходам ее акционеров В топ-10 рейтинга The Boston Consulting Group (BCG) по созданию акционерной стоимости впервые после 2014 года вернулась российская компания ЛУКОЙЛ.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Украинская церковь опять раскололась и отменила Томос
Православную церковь Украины расколол почетный патриарх ПЦУ, получившая Томос от Константинопольского Вселенского патриархата на создание поместной церкви, и сделавшая Филарета почетным патриархом, попыталась помешать раскольникам провести свой собор.
Обновлено в 11:23
Происшествия
На общественника Малсага Ужахова завели еще одно уголовное дело
Следственные органы возбудили еще одно уголовное дело в отношении председателя общественной организации «Совет тейпов ингушского народа» Малсага Ужахова, арестованного до 25 сентября, сообщил журналистам его адвокат Джабраил Куриев.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
Центральный районный суд Новокузнецка с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный вердикт в отношении трех курсантов ФСИН, обвиняемых в покушении на убийство однокурсницы.
Обновлено в 06:00
Политика
Владимир Путин ответил челябинцу, не надоело ли ему быть президентом
Житель Челябинска спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом, – обращение поступило в рамках блиц-опроса в ходе Прямой линии 20 июня, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:36
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Политика
Новый мэр Риги отправлен в отставку через три недели после избрания
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс лишился должности через три недели после избрания, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 12:07
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Транспорт
В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow — проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
Обновлено в 11:10
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
У музыкального продюсера Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества, результаты в скором времени будут обнародованы.
Обновлено в 11:55
Футбол
ФИФА срочно начала рассматривать вопрос о переносе ЧМ-2022 из Катара
Право проведения чемпионата мира 2022 года могут отобрать у Катара из-за коррупционного скандала с участием крупных футбольных чиновников.
Обновлено в 09:31
Здоровье
Смолянка дозвонилась на «прямую линию» Владимиру Путину
Жительница Смоленской области Светлана Векшина задала вопрос президенту России Владимиру Путину, дозвонившись ему на «прямую линию».
Обновлено в 12:44
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:27
Финансы
Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
Общество
Вдова Солженицына назвала отморозками испортивших памятник писателю
Наталья Солженицына в беседе с «Говорит Москва» отметила, что надпись восстановят в ближайшее время.
Обновлено в 03:53
Футбол
Футболисты тульского «Арсенала» проиграли «Авангарду» в товарищеском матче
Тульский "Арсенал" уступил курскому "Авангарду" в контрольном матче.
Обновлено в 12:55