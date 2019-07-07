Политика
Трамп ответил на критику британского посла в СШАРоссийская газета вчера в 20:45
Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок. Споры в Белом доме он сравнил с "дракой на ножах". Негативно отзывался и о руководителе страны.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
В распоряжении Daily Mail оказались телеграммы, отправленные послом Великобритании в США Кимом Дэрроком в Форин офис, в которых он называет президента США Дональда Трампа «ни на что не способным», «некомпетентным» и «небезопасным».РБК06 июля в 21:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
Происшествия
Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия
Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье
В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом
В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина
Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу планов иранских властей, касающихся ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
В Иркутской области остался лишь один подтопленный населенный пункт
Город Тулун остался последним подтопленным паводком населенным пунктом в Иркутской области.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика
Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный
Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Политика
Неизвестный вояж главы Хакасии в Москву
Глава Хакасии проведет несколько дней в Москве. Как стало известно 19rus.info, сегодня утром Валентин Коновалов вылетел в столицу РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
На Урале при взрыве бензовоза погибли туристы
В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом.
Обновлено 06 июля в 23:49
Армия и оружие
Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море
Украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях, сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
Два крупнейших НПЗ в Венесуэле приостановили работу из-за блэкаута
В Венесуэле два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) приостановили работу после отключения электричества, сообщает портал штата Фалькон NotiFalcon.
Обновлено вчера в 11:01
Футбол
Мексика обыграла США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ
Обновлено вчера в 23:14
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»
Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Кино
В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер
В Берлине в возрасте 100 лет скончался известный кинопродюсер Артур Браунер.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки
Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Туск прокомментировал визит на Донбасс
После Туск прокомментировал эту поездку, назвав Донбасс востоком Украины, а украинских солдат «храбрыми».
Обновлено в 00:06
Происшествия
Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками
Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Политика
Первая партия нефти из США доставлена на Украину
Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших
Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края
Глава Забайкальского края Александр Осипов назначил руководителей нескольких министерств и ведомств региона.
Обновлено вчера в 23:27
Энергетика
Названы цены на бензин после налогового манёвра
Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия
Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС
Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Соловьев назвал причины странного поведения Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал видео, на котором запечатлено необычное поведение президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве
Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.
Обновлено вчера в 20:31
Энергетика
«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России
В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено 06 июля в 01:00
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено вчера в 05:34
Общество
Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 21:55