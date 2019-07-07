с чего всё началось

Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок. Споры в Белом доме он сравнил с "дракой на ножах". Негативно отзывался и о руководителе страны.

Трамп ответил на критику британского посла в США

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