Политика

Трамп ответил на критику британского посла в СШАРоссийская газета вчера в 20:45

Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок. Споры в Белом доме он сравнил с "дракой на ножах". Негативно отзывался и о руководителе страны.
Читать в источнике
с чего всё началось
В распоряжении Daily Mail оказались
 телеграммы, отправленные послом Великобритании в США Кимом Дэрроком в Форин офис, в которых он называет президента США Дональда Трампа «ни на что не способным», «некомпетентным» и «небезопасным».
РБК06 июля в 21:28

Подробнее о событии

Британский посол, критиковавший Дональда Трампа, по словам американского лидера, плохо служил королевству

Эхо Москвывчера в 21:04

СМИ узнали о секретных телеграммах в Лондон о «некомпетентном» Трампе

РБК06 июля в 21:28

Трамп отреагировал на критику британского посла

News.ruвчера в 19:36

Трамп ответил британскому послу на обвинения в некомпетентности

REGNUMвчера в 18:43

Трамп ответил на критику посла Британии

Газета.Ruвчера в 18:08

Трамп заявил, что британский посол в США плохо справляется со своими обязанностями

ТАССвчера в 17:21

Трамп рассказал о неудовлетворительной работе посла Британии в США

RT на русскомвчера в 20:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
Происшествия

Полицейские выпустили мужа Луизы Хайруллиной на свободу

Обновлено вчера в 01:45
Происшествия

Пропавший в 1941 году бомбардировщик нашли в Приморье

В Приморском крае обнаружили пропавший в 1941 году бомбардировщик ДБ-3. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Политика

«Рустави-2» приостановил вещание после оскорблений в адрес Путина

Телеведущий Георгий Габуния в воскресенье, 7 июля, начал свою авторскую программу «P.S.» с оскорблений в адрес российского президента.
Обновлено вчера в 19:25
Политика

Трамп высказался о планах Ирана по ядерной программе

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу планов иранских властей, касающихся ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия

В Иркутской области остался лишь один подтопленный населенный пункт

Город Тулун остался последним подтопленным паводком населенным пунктом в Иркутской области.
Обновлено вчера в 07:54
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Компания Brandmonitor посчитали, что годовой оборот теневого сегмента рынка товаров люкс превысил легальный сегмент, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Неизвестный вояж главы Хакасии в Москву

Глава Хакасии проведет несколько дней в Москве. Как стало известно 19rus.info, сегодня утром Валентин Коновалов вылетел в столицу РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

На Урале при взрыве бензовоза погибли туристы

В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли и пострадали туристы, которые оказались рядом.
Обновлено 06 июля в 23:49
Армия и оружие

Украина зафиксировала активность российских подлодок в Черном море

Украинские военные зафиксировали активность российских подлодок в Босфорском проливе, а также в Черном и Средиземном морях, сообщил представитель Генштаба, помощник командующего ВМС ВСУ по правовой работе - начальник юридической службы Леонид Залюбовский.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

Два крупнейших НПЗ в Венесуэле приостановили работу из-за блэкаута

В Венесуэле два крупных нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) приостановили работу после отключения электричества, сообщает портал штата Фалькон NotiFalcon.
Обновлено вчера в 11:01
Футбол

Мексика обыграла США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ

Обновлено вчера в 23:14
Политика

Порошенко встретили в Хмельницком криками «Позор!»

Во время предвыборного тура бывшего президента Украины Петра Порошенко в Хмельницком местные жители встретили криками «Ганьба!» («позор» по-украински).
Обновлено вчера в 22:13
Кино

В возрасте 100 лет умер немецкий кинопродюсер Артур Браунер

В Берлине в возрасте 100 лет скончался известный кинопродюсер Артур Браунер.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол

Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки

Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено вчера в 18:26
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

Туск прокомментировал визит на Донбасс

После Туск прокомментировал эту поездку, назвав Донбасс востоком Украины, а украинских солдат «храбрыми».
Обновлено в 00:06
Происшествия

Петербург прощается с погибшими в Баренцевом море подводниками

Ранее стало известно, что Петербург окажет материальную помощь семьям погибших моряков-подводников.
Обновлено 06 июля в 04:20
Политика

Первая партия нефти из США доставлена на Украину

Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов отвел Ольгу Дроздову в ЗАГС

Обновлено вчера в 12:37
Общество

Иркутская область: разовые выплаты получили почти 24 тыс. пострадавших

Единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей уже получили 23,8 тыс. жителей зоны наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Валерий Кожевников возглавил Минздрав Забайкальского края

Глава Забайкальского края Александр Осипов назначил руководителей нескольких министерств и ведомств региона.
Обновлено вчера в 23:27
Энергетика

Названы цены на бензин после налогового манёвра

Реализация налогового манёвра в нефтяной отрасли России приведёт к изменению розничных цен на бензин.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

Пьяный саратовец избил полицейского антенной от автомобиля ДПС

Следователи проводят проверку по факту нападения жителя Саратова на сотрудника полиции, которого тот избил антенной от автомобиля ДПС, сообщает в воскресенье СУСК по региону.
Обновлено вчера в 16:24
Политика

Соловьев назвал причины странного поведения Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал видео, на котором запечатлено необычное поведение президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:20
Общество

Синоптики рассказали о погоде на предстоящую неделю в Москве

Синоптики рассказали, что в первой половине предстоящей недели в Москве ожидаются грозы, а затем почти каждый день будут идти дожди.
Обновлено вчера в 20:31
Энергетика

«Это катастрофа»: сланцевики сожгли миллиарды долларов, но проиграли России

В попытках потеснить Россию на глобальном газовом рынке американские сланцевые компании потратили миллиарды долларов, а теперь столкнулись с острейшим инвестиционным и производственным кризисом.
Обновлено 06 июля в 01:00
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Обновлено вчера в 05:34
Общество

Губернатор Сергей Носов поручил разобраться, кто и на каких правах установил неводы из резонансного видео

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на утреннем совещании в региональном правительстве с заместителями дал поручение проверить правильность и законность установки ставных неводов, на которые пожаловались губернатору в социальных сетях, - сообщает "Весьма" со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено вчера в 21:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное