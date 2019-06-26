Футбол

Трамп ответил футболистке, которая заявила, что не пойдет в Белый домСпорт-Экспресс 12:15

Президент США Дональд Трамп ответил на заявление форварда женской сборной США Меган Рапино. Футболистка ранее сказала, что не пойдет в "долбаный Белый дом", если ее команда станет чемпионом мира по футболу.
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Американский полузащитник
American professional soccer midfielder/winger who plays for and captains Reign FC in the National Women's Soccer League. As a member of the United States women's national soccer team, she helped the U.S. win the 2015 FIFA Women's World Cup, the gold at the 2012 London Olympics, and finish runners-up at the 2011 FIFA Women's World Cup. Since 2018, she co-captains her national team alongside Carli Lloyd and Alex Morgan.
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