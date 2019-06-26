Трамп ответил футболистке, которая заявила, что не пойдет в Белый домСпорт-Экспресс 12:15

Президент США Дональд Трамп ответил на заявление форварда женской сборной США Меган Рапино. Футболистка ранее сказала, что не пойдет в "долбаный Белый дом", если ее команда станет чемпионом мира по футболу.

Трамп ответил футболистке, которая заявила, что не пойдет в Белый дом

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