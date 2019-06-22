Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасилованииРБК вчера в 21:35

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании. Об этом пишет The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.

Политика Украинский экс-дипломат назвал возвращение Крыма в состав РФ неизбежным Бывший украинский дипломат Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne рассказал, что возвращение Крыма в состав России было лишь вопросом времени.

Происшествия На рынке «Юнона» загорелся торговый павильон В Петербурге произошёл пожар на рынке «Юнона», расположенном на улице Маршала Казакова. Там загорелся один из торговых павильонов.

Общество Пять выпускников из Нижнекамска сдали ЕГЭ на сто баллов Из 1100 нижнекамских подростков, прошедших тесты по различным предметам, пятеро выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов.

Армия и оружие Россия утилизирует единственную подлодку Украины Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.

Авто Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.

Политика Путин запретил авиаперелеты в Грузию Российский президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию, передает РИА "Новости".

Экономика Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июне 2019 года Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что в следующем месяце темпы роста российской экономики ускорятся.

Политика Медведев ответил на обвинения Грузии Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.

Музыка Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка» Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.

Армия и оружие Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Экономика Биткоин пробил психологическую отметку Курс криптовалюты биткоин в субботу, 21 июня, преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Общество Специалистами был вскрыт люк танка Т-34, установленного в Пензе Сотрудниками литейно-механического завода «МашСталь» был вскрыт заваренный башенный люк танка Т-34, который около 40 лет стоит на улице Карла Маркса у краеведческого музея как часть монумента.

Политика Штаб Навального заявил о фальсификациях при сборе подписей за Беглова Сам врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что оформление подписных листов в его поддержку в администрации Выборгского района не имеет к нему никакого отношения.

Происшествия В Подмосковье 13 машин столкнулись на небольшом участке шоссе Сразу три ДТП произошли на небольшом участке Новорязанского шоссе под Люберцами в Московской области, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.

Космос Источник сообщил о переносе запусков кораблей США Starliner к МКС Запуск беспилотного корабля США Starliner к Международной космической станции (МКС) перенесли с 17 августа на 17 сентября, а пилотируемого — с 1 на 30 ноября.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Общество Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.

Политика США внесли в черный список пять китайских компаний США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.

Политика Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.

Авто На АвтоВАЗе назвали причины падения продаж Lada Xray Lada Xray для «АвтоВАЗа» является важной стратегической моделью, однако последнее время больше внимания было уделено другим семействам.