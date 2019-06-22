Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасилованииРБК вчера в 21:35

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании. Об этом пишет The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.

Армия и оружие Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

Общество Шнуров переделал арку дома 18 века под гараж, пишут СМИ Музыкант Сергей Шнуров переделал лишился гаража, который оборудовал в арке дома 18 века у Летнего сада, пишет 78.ru.

Шоу-бизнес Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали В Москве госпитализировали народную артистку РСФСР, супругу продюсера Бари Алибасова Лидию Федосееву-Шукшину.

Происшествия Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.

Армия и оружие В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.

Политика Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией» Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.

Политика В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".

Авто Kia презентовала новейший кроссовер Kia Seltos Все характеристики корейская марка Seltos пока не называет, также неизвестны его габариты, но ранее сообщалось, что новый глобальный кроссовер B-сегмента будет немного крупнее, чем Hyundai Creta.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района Бабушкинский районный суд Москвы снова арестовал бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по подозрению в причастности к гибели замглавы местной Общественной палаты Евгении Исаенковой, передает Агентство городских новостей «Москва».

Происшествия Появилось видео конфликта со стрельбой у кинотеатра во Владивостоке Вечером в минувшую пятницу, 21 июня, на парковке перед кинотеатром "Галактика" на улице Добровольского во Владивостоке произошла стрельба.

Наука Маск заявил о постепенном вымирании человечества Генеральный директор Tesla и Space X Илон Маск заявил, что к 2050 году население Земли значительно сократится, а не возрастёт, как считают в ООН.

Футбол Кубок Африки. Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии Египет обыграл Зимбабве в матче 1-го тура Кубка Африки со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Трезеге.

Технологии Сбербанк провел первый в мире онлайн-тренинг по кибербезопасности Сбербанк провел онлайн-тренинг по кибербезопасности Cyber Polygon для крупнейших международных компаний.

Авто Более половины россиян этим летом поедут в отпуск на автомобиле По итогам онлайн-опроса, проведенного среди более чем двух тысяч читателей, выяснилось, что свыше половины (57,5%) опрошенных в ближайшее время собираются отправиться в отпуск на автомобиле.

Армия и оружие СМИ узнали о кибератаке США против иранской шпионской группы Киберкомандование США провело ответную кибератаку на иранскую шпионскую группу, поддерживавшую атаку на танкеры, пишет Yahoo News со ссылкой на двух экс-сотрудников разведки.

Общество «Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.

Авто На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.

Единоборства У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos I, выполнявшего маневры в рамках учений НАТО над Балтийским морем.

Авто В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.