Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасилованииРБК вчера в 21:35
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании. Об этом пишет The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.
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с чего всё началось
Ранее New York Magazine опубликовал отрывок из книги Кэрролл, где утверждается, что в середине 1990-х годов нынешний президент США изнасиловал ее в в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman.РБКвчера в 21:35
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