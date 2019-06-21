Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасилованииРБК 21:35
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании. Об этом пишет The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.
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с чего всё началось
Ранее New York Magazine опубликовал отрывок из книги Кэрролл, где утверждается, что в середине девяностых годов нынешний президент США изнасиловал ее в в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman.РБК21:35
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Происшествия
В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме
В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
Обновлено в 18:30
Здоровье
Вениамин Кондратьев рассказал о развитии социальной сферы Кубани
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после прямой линии президента России Владимира Путина прокомментировал развитие социальной сферы в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Обновлено в 00:58
Общество
Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой
Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории.
Обновлено в 05:01
Хоккей
Перешедший в «Ванкувер» Подколзин охарактеризовал стиль игры
Обновлено в 22:30
Политика
В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.
Обновлено в 17:10
Политика
В Тбилиси ОМОН применил против митингующих водометы
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика
Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России
Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 19:48
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Политика
Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
Обновлено в 03:46
Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров
Обновлено в 08:20
Общество
"Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилиси
Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.
Обновлено в 13:13
Армия и оружие
Трамп остановил удар США по Ирану
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Петербурге из-за дождя затопило Лиговский проспект и ТК «Невский»
Накануне вечером на Санкт-Петербург обрушилась гроза с сильным ливнем.
Обновлено в 18:23
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.
Обновлено в 12:32
Авто
Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным
Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.
Обновлено в 11:20
Здоровье
Минздрав назвал самые летальные виды рака в России
Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) зафиксирован при раке поджелудочной железы – 39,9%. От рака печени и внутрипечёночных протоков умирают 38,4% пациентов.
Обновлено в 00:56
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Общество
В мире отмечают день летнего солнцестояния
Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.
Обновлено в 09:51
Космос
Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера
Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.
Обновлено вчера в 14:56
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Слон атаковал работника зоопарка в Канаде
Обновлено в 22:05
Экономика
Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева
Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:21
Происшествия
Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие
Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова
Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено в 17:47
Шоу-бизнес
Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле
"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31