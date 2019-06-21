Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасилованииРБК 21:35

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании. Об этом пишет The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.

Происшествия В Челябинской области произошёл пожар в жилом доме В Челябинской области в городе Сатка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Здоровье Вениамин Кондратьев рассказал о развитии социальной сферы Кубани Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после прямой линии президента России Владимира Путина прокомментировал развитие социальной сферы в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Общество Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории.

Политика В АТОР назвали количество находящихся в Грузии российских туристов Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала примерное количество находящихся в Грузии российских туристов.

Политика Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Политика Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Общество "Russia is...": У Соловьёва не нашлось слов при виде плаката из Тбилиси Над двумя магазинами растянут длинный плакат с надписью Russia is occupant и красными пятнами, изображающими кровь.

Армия и оружие Трамп остановил удар США по Ирану Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Авто Suzuki показала Jimny Gan, который станет серийным Цены на Suzuki Jimny Gan для итальянского рынка пока не объявлены.

Здоровье Минздрав назвал самые летальные виды рака в России Самый высокий показатель летальности (частота смертей среди всех пациентов) зафиксирован при раке поджелудочной железы – 39,9%. От рака печени и внутрипечёночных протоков умирают 38,4% пациентов.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Общество В мире отмечают день летнего солнцестояния Отмечается этот праздник и в других странах. В Литве Иванов день справляется под именем Йонинеса, Янова дня — в Эстонии.

Космос Хакеры украли базы данных NASA при помощи самосборного компьютера Злоумышленники украли 500 МБ информации из базы данных одной из основных миссий и нашли лазейку для более глубокого проникновения в сети Лаборатории.

Политика Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.

Экономика Суд частично снял арест с активов Дмитрия Ананьева Арбитражный суд Москвы частично снял арест с активов бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, сообщает ТАСС.

Происшествия Два легких самолета столкнулись в Нидерландах, есть погибшие Два легких самолета Piper Cub, которые выполняли групповой полет, столкнулись в небе над провинцией Северный Брабант в Нидерландах.

Шоу-бизнес Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.