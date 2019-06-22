Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасилованииРБК вчера в 21:35

с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании. Об этом пишет The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.

Политика Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

Происшествия Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.

Политика На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Происшествия Девять человек погибли в результате крушения самолета на Гавайях Воздушное судно упало возле аэропорта Dillingham Airfield. На его борту находились девять человек, никто из них не выжил.

Политика NYT: Трамп отменил удар по Ирану, последовав совету ведущего Fox News Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.

Происшествия Стало известно о погибшем в ходе беспорядков в Тбилиси Один человек погиб в результате беспорядков в Грузии. По данным телеканала РЕН ТВ, пострадавший скончался в больнице в пятницу, 21 июня.

Общество Погода в Москве может побить рекорд 1917 года В субботу, 22 июня, температура воздуха в Москве может достичь +32 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

Футбол Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.

Происшествия Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.

Происшествия При пожаре в центре Парижа погибли три человека Пожар произошел в многоквартирном доме в центре Парижа в субботу утром, три человека погибли, 28 получили ранения, сообщает газета Parisien со ссылкой на собственные источники.

Политика Соловьев вырезал из эфира критику пенсионной реформы Из эфира программы журналиста Владимира Соловьева на канале «Россия» вырезали реплики политолога Сергея Кургиняна о пенсионной реформе.

Политика Трамп в шестой раз продлил санкции против КНДР Президент США Дональд Трамп еще на год продлил запретительные меры в отношении КНДР.

Общество Сергей Шнуров переделал арку дома под личный гараж Жители дома на набережной Фонтанки отвоевали у Сергея Шнурова арку, которую музыкант переоборудовал в гараж. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

Армия и оружие В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией Для успешного противостояния России в Прибалтику следует направить больше американских войск, при этом развертывание военных должно дополнять имеющиеся договоренности по расширению передового присутствия, говорится в документе.

Происшествия В США взорвался нефтеперерабатывающий завод В США взорвался самый крупный нефтеперерабатывающий завод восточного побережья страны, сообщает 21 июня NBC Philadelphia.

Общество Швеция научит мигрантов сексу со шведками Шведское государство инвестирует 5 миллионов крон (примерно полмиллиона евро) в курсы по сексуальному просвещению для мигрантов, сообщает газета Fria Tider.

Театры Архангельский театр кукол готовит премьеру На сцене Архангельского театра кукол «Каштанку» поставила актриса театра кукол, заслуженная артистка России Нина Туманова, инсценировку сделала Валентина Родькина, тоже актриса театра кукол.

ЖКХ В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.

Общество В Пензе специалисты осмотрели танк Т-34 Порядка 40 лет у краеведческого музея на ул. Карла Маркса в Пензе стоит танк Т-34.

Политика Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.