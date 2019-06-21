Политика
Журналистка обвинила Трампа в изнасилованииГазета.Ru вчера в 13:28
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Об этом она рассказала в статье New York Magazine. Женщина утверждает, что события произошли 25 лет назад в примерочной в одном из универмагов Нью-Йорка.
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с чего всё началось
Ранее New York Magazine опубликовал отрывок из книги Кэрролл, где утверждается, что в середине девяностых годов нынешний президент США изнасиловал ее в в примерочной нью-йоркского универмага Bergdorf Goodman.РБКвчера в 21:35
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