Журналистка обвинила Трампа в изнасилованииГазета.Ru вчера в 13:28

с чего всё началось

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании. Об этом она рассказала в статье New York Magazine. Женщина утверждает, что события произошли 25 лет назад в примерочной в одном из универмагов Нью-Йорка.

Политика «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекращает выполнение рейсов в Грузию Ранее о закрытии продаж билетов в Грузию с 8 июля отчитались авиакомпании «Победа», Red Wings, S7 и Smartavia.

Футбол Морьентес: Азар не сможет заменить Роналду в «Реале» Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес поделился мнением о переходе форварда Эдена Азара из лондонского «Челси» в стан «сливочных».

Происшествия Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".

Единоборства У друга Макгрегора попытались вырвать флаги России и Ирландии В Дарэме со скандалом завершилась процедура взвешивания ирландца Артема Лобова и экс-чемпиона мира по боксу Поли Малиньяджи перед кулачным боем, сообщает "Советский спорт".

Наука Шимпанзе впервые застали за поеданием пресноводных крабов Ученые зарегистрировали в джунглях Гвинеи первый случай поедания шимпанзе пресноводных крабов, говорится в статье, опубликованной в Journal of Human Evolution.

Политика В антироссийских протестах в Тбилиси участвуют порядка 7 тысяч человек Гражданский активист Николай Левшиц в интервью "Эху Москвы" заявил, что в акции протеста в здания парламента Грузии в Тбилиси участвуют порядка 7 тысяч человек.

ЖКХ В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.

Культура Ургант получил леща от Поперечного Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.

Армия и оружие Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».

Происшествия Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили в получении взятки Главе Пушкинского района Подмосковья Евгению Жиркову, задержанному на этой неделе, предъявлено обвинение в получении крупной взятки от застройщика в Балашихе в 2015 году.

Общество Американец выловил гигантскую 100-летнюю рыбу-мутанта Американец на рыбалке поймал гигантскую рыбу-мутанта, которой может быть около 100 лет.

Политика На Украине заранее знали о возвращении Крыма в состав РФ В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Финансы Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Футбол Неймар пропустит предсезонную подготовку с «ПСЖ» Форвард ПСЖ Неймар не будет тренироваться в составе клуба для подготовки к новому сезону, утверждает Sport.es.

Происшествия Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга доставили в Хабаровск Бывшего директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина, подозреваемого в причастности к хищениям в лесной отрасли на Дальнем Востоке, доставили из Москвы в Хабаровск, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Шоу-бизнес Кэти Холмс шокировала дочь признанием о Томе Крузе Американская актриса Кэти Холмс сообщила своей дочери Сури, что родила ее не от бывшего мужа Тома Круза, а от другого мужчины.

Экономика Андрей Кончаловский стал соинвестором сети аптек «Планета здоровья» Режиссер Андрей Кончаловский решил инвестировать в сеть аптек «Планета здоровья», принадлежащей Александру Броварцу.

Политика Дерипаска изменил иск к Минфину США о снятии санкций Российский бизнесмен Олег Дерипаска скорректировал свой иск к Минфину США и его главе Стивену Мнучину, который он подавал 15 марта.

Политика Ростуризм порекомендовал приостановить продажу туров в Грузию Ростуризм порекомендовал туроператорам остановить продажу туров в Грузию до стабилизации ситуации в этом государстве.

Здоровье Эксперты раскрыли способы спасения от жары Британские эксперты раскрыли способы, которые помогут пережить аномальную жару.

Политика Сергей Кургинян призвал исправить ошибку пенсионной реформы Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Дмитрия Фетисова, по итогам "прямой линии" можно говорить, что президент РФ Владимир Путин вполне в курсе всех имеющихся внутренних проблем.