Политика

Трамп дал «своевременный» совет по тушению Собора Парижской БогоматериЦарьград вчера в 14:02

Президент США Дональд Трамп дал советы французским пожарным по тушению Собора Парижской Богоматери. По авторитетному мнению главы Белого дома, огнеборцам надо было действовать быстрее и использовать пожарные вертолеты.
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