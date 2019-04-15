Политика
Трамп дал «своевременный» совет по тушению Собора Парижской БогоматериЦарьград вчера в 14:02
Президент США Дональд Трамп дал советы французским пожарным по тушению Собора Парижской Богоматери. По авторитетному мнению главы Белого дома, огнеборцам надо было действовать быстрее и использовать пожарные вертолеты.
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Происшествия
Пожар в соборе Парижской Богоматери ликвидирован
Обновлено вчера в 21:43
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Бороться с пробками на российских дорогах предложили путем введения платных перекрестков.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Политика
NYT получил Пулитцеровскую премию за расследование против Трампа
Авторы The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премии в области журналистики за расследование налоговых махинаций президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 20:09
Армия и оружие
Великобритания перебросила в Эстонию авиационную группировку
Обновлено вчера в 18:02
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Геннадий Орлов: «Дзюба напоминает баскетбольного центрового. На нем все висят, а судьи часто игнорируют»
Впечатлениями от воскресной игры в Петербурге поделился ее комментатор на «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом
Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика
МИД Великобритании обещал президенту Эквадора не выдавать Ассанжа
Джулиан Ассанж был арестован после того как власти Эквадора лишили его политического убежища.
Обновлено вчера в 23:15
Шоу-бизнес
Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
Телеведущая скандальной телестройки «Дом-2», дизайнер и певица Ольга Бузова приняла участие в шоу «Поцеловать/Переспать/Убрать».
Обновлено вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Красноярске проверяют данные о том, что учительница избила школьниц
Полиция Красноярска проводит проверку после конфликта двух восьмиклассниц и учительницы английского языка в одной из школ города, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы городской полиции Екатерина Росицкая.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
В штабе Зеленского заявили о принадлежности Крыма Украине
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявили, что Крым «был, остается и будет частью Украины», сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено вчера в 07:38
Шоу-бизнес
Александр Семчев: «Думаю о подтяжке. Морда – как у бульдога»
Накануне юбилея — 16 апреля артисту исполнится 50 лет — он открыл тайну, кому доверяет свои главные секреты.
Обновлено вчера в 13:30
Футбол
Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:23
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Политика
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург
Решено вернуться к проекту ВСМ Москва—Санкт-Петербург Президент Владимир Путин согласился возродить проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Петербург, реализация которого обсуждается со времен СССР.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Полиция задержала двоих сбежавших из изолятора в Туве
Обновлено 14 апреля в 23:16
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В Кремле планируют разрешить жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) получать гражданство России в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Опрос показал отношение россиян к Ассанжу
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос, в ходе которого выяснил отношение жителей России к основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу.
Обновлено вчера в 23:16
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено 13 апреля в 05:29
Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Космос
Непридуманные космические истории от первого лица
Вас ждут: первое в истории путешествие к Плутону, изучение Марса вместе с марсоходом Curiosity, тайны космоса, раскрытые с помощью телескопа «Хаббл», новые научные находки и планы покорения Солнечной системы.
Обновлено вчера в 10:00
Космос
Астронавтам отвели 15 минут на спасение в случае аварии на МКС
Обновлено вчера в 01:23
Гаджеты
IOS 13 принесёт огромные изменения: тёмная тема и многозадачность с несколькими окнами для iPad, которые можно перемещать по экрану
Система принесёт улучшенную многозадачность на iPad с поддержкой множества окон в приложениях, такие окна можно перемещать в виде карточек по экрану простым перетаскиванием.
Обновлено вчера в 11:40
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено вчера в 01:42
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41