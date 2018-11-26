Политика

Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе
Известия
16:01

Президенту США Дональду Трампу не нравится инцидент, произошедший между кораблями России и Украины. Об этом он заявил в понедельник, 26 ноября.
Известия16:01

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Трамп о ситуации в Керченском проливе: нам это не нравится

Московский Комсомолец15:46

Трамп заявил, что США и страны ЕС недовольны инцидентом в Керченском проливе

ТАСС15:42

«Нам не нравится, что происходит». Дональд Трамп коротко прокомментировал российско-украинский конфликт

Фонтанка.Ру15:35

Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе

RT на русском15:22

Трамп отреагировал на конфликт России и Украины в Керченском проливе

РБК15:18

«Нам не нравится то, что происходит». Трамп о конфликте России и Украины в Керченском проливе

Дождь16:00

Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Говорит Москва15:27
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Политика

Совбез ООН отклонил повестку России по инциденту в Керченском проливе

Совет Безопасности ООН отказался утвердить предложенную Россией повестку экстренного заседания по поводу нарушения российских границ украинскими судами в Керченском проливе.
Обновлено в 16:29
Политика

Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения

Верховная Рада одобрила введение на территории всей Украины военного положения.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.
Обновлено в 16:24
Политика

Появились фото нарушивших границу РФ украинских кораблей в порту Керчи

Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Российские бомбардировщики пролетели над фрегатом НАТО

Обновлено в 16:30
Политика

Медведев прибыл в Минск на заседание межправсовета ЕАЭС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск, где 27 ноября состоится заседание Евразийского межправительственного совета.
Обновлено в 16:18
Политика

На границе Украины и Польши начались столкновения автомобилистов

Между митингующими владельцами автомобилей на иностранных номерах и дальнобойщиками на пункте пропуска "Ягодын" на границе Украины и Польши происходят столкновения, сообщило украинское информагентство УНН со ссылкой на пресс-секретаря государственной фискальной службы Наталью Непряхину.
Обновлено в 16:28
Политика

Мексика усилила меры безопасности в районе лагеря мигрантов

Обновлено в 16:07
Политика

Песков: дата встречи Путина и Трампа на G20 еще прорабатывается

Обновлено в 08:15
Политика

Британский парламент проголосует по Brexit 11 декабря

Голосование по соглашению Великобритании и ЕС о Brexit пройдет в британской палате общин 11 декабря, сообщают в понедельник британские СМИ.
Обновлено в 16:18
Политика

Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 14:41
Политика

Асад назначил нового мэра Дамаска

"Президент Асад издал указ №363 о прекращении полномочий Бишра Мазена ас-Саббана и назначении новым мэром столичной провинции Дамаск Аделя аль-Альби", — сообщает пресс-служба президента.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие

МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо

Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.
Обновлено в 12:53
Политика

Bloomberg: личный помощник Трампа уходит из Белого дома

Джордан Карем, личный помощник президента США Дональда Трампа, намерен покинуть свой пост в начале 2019 года.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий»

Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".
Обновлено в 14:37
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Керченский пролив
Пролив
Пролив, принадлежащий акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным - Таманский полуостров. Ширина пролива - от 4,5 до 15 км. Наибольшая глубина - 18 метров. Важнейший порт - город Керчь.
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