Президенту США Дональду Трампу не нравится инцидент, произошедший между кораблями России и Украины. Об этом он заявил в понедельник, 26 ноября.

Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе

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