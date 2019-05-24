Армия и оружие

Трамп отправит дополнительные войска на Ближний ВостокКоммерсантъ 12:54

Запрос, по данным агентства, поступил от Центрального командования. В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию.
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США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток

Известия13:14

Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток из-за трений с Ираном

ТАСС12:04

США дополнительно отправят около 1500 военных на Ближний Восток

РИА Новости12:43

WSJ: Трамп отправит на Ближний Восток еще 3 тысячи солдат

Газета.Ru12:13

СФ: ВС США на Ближнем Востоке спровоцируют «большую бойню»

News.ru13:56

США решили отправить на Ближний Восток 1,5 тысячи военных

Московский Комсомолец12:43

Эксперт оценил решение США отправить 1,5 тысячи военных на Ближний Восток

RT на русском13:19
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Происшествия

«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:47
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
Обновлено в 17:38
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Футбол

«Монако» с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе

Несмотря на поражение в гостях от "Ниццы" (0:2), монегаски с Александром Головиным справились с этой задачей.
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес

Стефания Маликова вышла в свет с новым бойфрендом

Парочка посещала светские мероприятия и во всю демонстрировала прекрасные отношения, которые царят между ними, но потом все закончилось.
Обновлено в 02:58
Политика

Саакашвили может вернуться на Украину до конца мая

22 мая стало известно, что Саакашвили написал письмо новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросил о возвращении ему украинского гражданства, которого он был лишён при прежнем президенте Петре Порошенко.
Обновлено в 14:26
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет

Второе и третье места в рейтинге достойных доверия политиков с большим отставанием от президента удерживают министр обороны Сергей Шойгу (14,8%) и глава МИДа Сергей Лавров (13%).
Обновлено в 12:52
Политика

Путин посоветовал патриарху Кириллу отдохнуть

Президент Владимир Путин в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, говорится на сайте Кремля.
Обновлено в 11:45
Политика

Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Энергетика

РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 11:27
Политика

В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе

Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата

Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:45
Общество

Мэрия Екатеринбурга не исключила переноса сроков возведения храма

Согласование нового участка для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге может привести к затягиванию сроков реализации проекта.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Кино

Алексей Панин заявил о похищении снятого им фильма «Я вернулся»

Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес

Ноги Анастасии Костенко выглядят безобразно

Ноги Анастасии Костенко выглядят безобразно Пользователи Сети возмущены "игреком" модели.
Обновлено в 02:58
Гаджеты

Опять не везет. Из смартфонов Huawei исчезнет важная деталь

С одной стороны, можно вспомнить, что множество смартфонов выпускаются без таких слотов расширения, однако в случае с Huawei это означает, что компании придется как минимум заниматься перекомпоновкой узлов на плате, а также - возможно - вынужденно увеличивать минимальный объем постоянной памяти, доступной пользователю.
Обновлено в 09:31
Происшествия

Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13

Обновлено в 14:22
Происшествия

Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл

Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Кино

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах

Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес

Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах

Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес

Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 05:18
Авто

Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров

Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах

Последняя в роскошном золотистом платье от Balmain стала настоящим украшением красной ковровой дорожки.
Обновлено в 16:50
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф

В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 16:50
Политика

Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией

Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 16:34
Общество

Племянница Скрипаля передала в СК записи разговоров с ним

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи разговоров с ним.
Обновлено в 10:11
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