Армия и оружие
Трамп отправит дополнительные войска на Ближний ВостокКоммерсантъ 12:54
Запрос, по данным агентства, поступил от Центрального командования. В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию.
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Происшествия
«Перемен»: Захарченко в последнем слове в суде процитировал песню Цоя
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко во время последнего слова в суде процитировал строчку из песни советской рок-группы "Кино" на слова Виктора Цоя "Перемен!", передает РЕН ТВ.
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Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
В финале и суперфинале шоу юная исполнительница, наставницей которой была певица Светлана Лобода, спела песни Love the Way You Lie (Эминем и Рианна) и «Ты здесь» (Игорь Николаев).
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Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Монако» с Головиным сохранил прописку в высшем дивизионе
Несмотря на поражение в гостях от "Ниццы" (0:2), монегаски с Александром Головиным справились с этой задачей.
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Обновлено в 02:58
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Обновлено в 14:26
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
ВЦИОМ сообщил о снижении доверия Путину до минимума за 13 лет
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Путин посоветовал патриарху Кириллу отдохнуть
Президент Владимир Путин в пятницу поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, говорится на сайте Кремля.
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Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
Политика
Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года
По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 11:27
Политика
В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
Член Европарламента, лидер голландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде заявил, что группа международных специалистов по делу о крушении малайзийского Boeing-777 в Донбассе в 2014 году, при котором погибли 298 человек, провела расследование необъективно - по заказу заинтересованных лиц.
Обновлено в 17:09
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в участии в ОПС дагестанского депутата
Советский районный суд Махачкалы в пятницу арестовал на два месяца депутата парламента Дагестана Фикрета Раджабова по делу о создании преступного сообщества (ОПС), которое занималось махинациями с землей, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 12:45
Общество
Мэрия Екатеринбурга не исключила переноса сроков возведения храма
Согласование нового участка для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге может привести к затягиванию сроков реализации проекта.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду
Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Кино
Алексей Панин заявил о похищении снятого им фильма «Я вернулся»
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Ноги Анастасии Костенко выглядят безобразно
Ноги Анастасии Костенко выглядят безобразно Пользователи Сети возмущены "игреком" модели.
Обновлено в 02:58
Гаджеты
Опять не везет. Из смартфонов Huawei исчезнет важная деталь
С одной стороны, можно вспомнить, что множество смартфонов выпускаются без таких слотов расширения, однако в случае с Huawei это означает, что компании придется как минимум заниматься перекомпоновкой узлов на плате, а также - возможно - вынужденно увеличивать минимальный объем постоянной памяти, доступной пользователю.
Обновлено в 09:31
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Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Обновлено в 14:22
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Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено вчера в 18:05
Кино
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах
Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».
Обновлено в 16:11
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Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах
Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.
Обновлено в 05:58
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Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 05:18
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Посмотрите, как выглядит Tesla с пробегом 725 000 километров
Обновлено в 07:21
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Милла Йовович в платье от Balmain блистала на кинопремьере в Каннах
Последняя в роскошном золотистом платье от Balmain стала настоящим украшением красной ковровой дорожки.
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Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф
В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 16:50
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено в 16:34
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Племянница Скрипаля передала в СК записи разговоров с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи разговоров с ним.
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