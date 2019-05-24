Армия и оружие

Трамп отправит дополнительные войска на Ближний ВостокКоммерсантъ 12:54

Запрос, по данным агентства, поступил от Центрального командования. В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп опроверг эту информацию.
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