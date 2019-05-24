Армия и оружие

Трамп отправит 1500 военных на Ближний ВостокИнфо24 вчера в 13:14

Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном. «Мы хотим быть защищенными на Ближнем Востоке и поэтому отправим относительно небольшое количество военных», — заявил Трамп 24 мая.
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Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
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Украина обыграла США на чемпионате мира U20

В матче группового турнира сборная Украины обыграла США со счетом 2:1. В другом поединке Уругвай был сильнее Норвегии – 3:1.
Обновлено вчера в 16:29
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Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе

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