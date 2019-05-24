Трамп отправит 1500 военных на Ближний ВостокИнфо24 вчера в 13:14

Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном. «Мы хотим быть защищенными на Ближнем Востоке и поэтому отправим относительно небольшое количество военных», — заявил Трамп 24 мая.

Политика Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.

Хоккей Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Политика Зеленский отменил несколько указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.

Футбол Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Политика Глава Генштаба Украины остался в «шоке» от поездки в Крым Хомчак был назначен главой Генштаба указом президента Украины Владимира Зеленского 21 мая.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».

Футбол Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей» Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Происшествия Власти Франции назвали версию взрыва в Лионе Парижская прокуратура рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе.

Общество Клиенты банков могут потерять деньги из-за СМС с кодами Сотрудники банков стали чаще запрашивать коды из присылаемых СМС-сообщений для подтверждения личности клиента.

Экономика В российских магазинах упали цены на красную икру «Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Политика Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.

Здоровье Шаурма является полезным перекусом для человека По словам врача-диетолога, овощи, куриное мясо и некалорийные соусы являются хорошим вариантом перекусить в ритме большого города.

Наука В Австралии найден «златоядный» гриб Австралийцы из CSIRO, объединения научных и прикладных исследований, изучили разновидность гриба Fusarium oxysporum TA_pink1, который живет недалеко от золотого рудника Боддингтон на западном побережье Австралии.

Футбол Украина обыграла США на чемпионате мира U20 В матче группового турнира сборная Украины обыграла США со счетом 2:1. В другом поединке Уругвай был сильнее Норвегии – 3:1.

Общество Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.

Здоровье Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.