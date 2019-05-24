Армия и оружие
Трамп отправит 1500 военных на Ближний ВостокИнфо24 вчера в 13:14
Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном. «Мы хотим быть защищенными на Ближнем Востоке и поэтому отправим относительно небольшое количество военных», — заявил Трамп 24 мая.
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SpaceX вывела 60 спутников для глобального интернета
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Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют
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Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Киев признал невозможность прекращения отношений с Россией
Представитель президента Украины Андрей Герус признал, что на данный момент Киев не может прекратить экономические отношения с Россией.
Обновлено вчера в 16:34
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
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Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс
Обновлено 23 мая в 04:42
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 05:47
Футбол
Слуцкий охарактеризовал игру «Витесса» в последнем матче
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался относительно ничейного счета во встрече с "Утрехтом" (1:1) в первой игре финала плей-офф за право выступить в Лиге Европы, передает "Советский спорт".
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Происшествия
В Набережных Челнах нашли останки человека
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Глава Генштаба Украины остался в «шоке» от поездки в Крым
Хомчак был назначен главой Генштаба указом президента Украины Владимира Зеленского 21 мая.
Обновлено вчера в 23:17
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
Популярные исполнители Анастасия Каменских и Алексей Потапенко (Потап) стали мужем и женой 23 мая, сообщает «Утро.ру».
Обновлено 23 мая в 11:38
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»
Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия
Власти Франции назвали версию взрыва в Лионе
Парижская прокуратура рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе.
Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено вчера в 11:37
Космос
Астрономы выяснили природу плазменных «сосисок» на Солнце
Обновлено вчера в 13:12
Общество
Клиенты банков могут потерять деньги из-за СМС с кодами
Сотрудники банков стали чаще запрашивать коды из присылаемых СМС-сообщений для подтверждения личности клиента.
Обновлено вчера в 05:06
Экономика
В российских магазинах упали цены на красную икру
«Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая
Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Здоровье
Шаурма является полезным перекусом для человека
По словам врача-диетолога, овощи, куриное мясо и некалорийные соусы являются хорошим вариантом перекусить в ритме большого города.
Обновлено вчера в 02:02
Армия и оружие
НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России
НАТО впервые за долгие годы намерено принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», исходящей со стороны России.
Обновлено вчера в 23:16
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Наука
В Австралии найден «златоядный» гриб
Австралийцы из CSIRO, объединения научных и прикладных исследований, изучили разновидность гриба Fusarium oxysporum TA_pink1, который живет недалеко от золотого рудника Боддингтон на западном побережье Австралии.
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
Украина обыграла США на чемпионате мира U20
В матче группового турнира сборная Украины обыграла США со счетом 2:1. В другом поединке Уругвай был сильнее Норвегии – 3:1.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Данные 885 млн пользователей страховой компании США были в открытом доступе
По информации страховой организации, уязвимость в системе хранения привела к тому, что любой желающий мог получить доступ к номерам социального страхования, данным банковских счетов, водительским правам, а также ипотечным и налоговым записям клиентов, воспользовавшихся её услугами за последние 16 лет.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье
Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни
Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Начал действовать запрет на уличные табло с курсами валют
Указание разработано в соответствии с принятыми ранее поправками в федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле", которые позволяют Банку России устанавливать требования к размещению информации о курсах иностранных валют.
Обновлено вчера в 04:01
Происшествия
В Дагестане за час произошло два землетрясения
Обновлено вчера в 21:48