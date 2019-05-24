Армия и оружие
Трамп отправит 1500 военных на Ближний ВостокИнфо24 13:14
Президент США Дональд Трамп намерен отправить 1500 американских солдат на Ближний Восток в качестве защитной меры на фоне усиления напряжения с Ираном. «Мы хотим быть защищенными на Ближнем Востоке и поэтому отправим относительно небольшое количество военных», — заявил Трамп 24 мая.
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